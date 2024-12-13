AI-Trainingsvideo-Generator für fesselnde Lerninhalte

Erstellen Sie überzeugende Trainingsvideos, die Ihr Publikum mit realistischen AI-Avataren fesseln und das Lernen interaktiver und einprägsamer machen.

472/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Tutorial für Content-Ersteller und Online-Lehrer, das die Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Konvertierung veranschaulicht. Das Video sollte einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit sanften Übergängen haben, ergänzt durch eine ruhige, aber autoritative Stimme. Zeigen Sie, wie Benutzer mühelos ein einfaches Skript in ein professionelles Video verwandeln können, indem sie Text-zu-Video aus einem Skript verwenden, mit einem professionellen AI-Avatar, der die Erzählung liefert.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine ansprechende 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an Social-Media-Marketer und Vlogger richtet und die Fähigkeit der Plattform betont, Videos in Studioqualität mit umfangreicher Videopersonalisierung zu produzieren. Die visuelle Präsentation sollte hell, schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einem klaren, freundlichen Voiceover. Zeigen Sie, wie einfach es ist, professionelle Voiceover-Generierung und automatische Untertitel für maximale Reichweite hinzuzufügen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Marketer und E-Commerce-Unternehmen richtet und die Flexibilität der Videoproduktion für verschiedene Plattformen hervorhebt. Verwenden Sie eine professionelle und polierte visuelle Ästhetik mit klarer, prägnanter Sprachnarration, um zu demonstrieren, wie einfach es ist, Inhalte anzupassen. Veranschaulichen Sie den Nutzen von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten, um Videos für verschiedene Social-Media-Kanäle zu optimieren, und wie man sie mit der integrierten Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eine größere Videopersonalisierung verbessert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr AI-Trainingsvideo-Generator

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in dynamische, professionelle Videos mit AI und optimieren Sie Ihren Produktionsablauf.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsskripts. Unser AI-Videogenerator analysiert Ihren Text und bereitet ihn automatisch für die Videokonvertierung vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die Ihr Bildschirmpräsentator sein sollen. Kombinieren Sie sie mit einer AI-Stimme für eine natürliche, ansprechende Erzählung, die auf Ihre Inhalte abgestimmt ist.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Stockmedien, benutzerdefinierten Bildern oder Videos. Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen an, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und integrieren
Finalisieren Sie Ihr Video in Studioqualität mit automatischen Untertiteln und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Erleichtern Sie die Verteilung, indem Sie es mit Ihrem LMS über SCORM-Exporte integrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gesundheitsbildung optimieren

.

Machen Sie komplexe medizinische Informationen zugänglich und ansprechend durch klare, vereinfachte AI-generierte Videos für die Gesundheitsausbildung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion aus Text?

HeyGen verwandelt Skripte in fesselnde Videos mithilfe fortschrittlicher AI, wodurch komplexe Videoproduktion zugänglich wird. Sie können ganz einfach Videos in Studioqualität erstellen, indem Sie einfach Ihren Text eingeben, AI-Avatare auswählen und aus einer Vielzahl von Videovorlagen wählen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für mit HeyGen erstellte Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Videopersonalisierung, sodass Sie jeden Aspekt Ihres Inhalts anpassen können. Sie können Ihr Branding mit benutzerdefinierten Logos und Farben integrieren, aus verschiedenen AI-Stimmen wählen und verschiedene Seitenverhältnisse verwenden, um polierte, professionelle Videos zu erstellen.

Kann HeyGen Videos mit verschiedenen AI-Avataren und mehrsprachiger Unterstützung erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, ansprechende Inhalte mit einer großen Auswahl an realistischen AI-Avataren zu erstellen. Unsere Plattform bietet auch mehrsprachige Unterstützung und automatische Untertitel, um Ihre Reichweite für jedes AI-Videogenerator-Projekt zu erweitern.

Wie kann HeyGen bei der effizienten Produktion von Unternehmensschulungsvideos helfen?

HeyGen vereinfacht die Produktion von Unternehmensschulungsvideos erheblich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Erstellung hochwertiger Schulungsvideos, was Zeit und Ressourcen für Ihr Team spart.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo