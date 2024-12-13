4

Step 4

Exportieren und Teilen Sie Ihr Training

Finalisieren Sie Ihr Hygiene-Trainingsvideo und bereiten Sie es für die Verteilung vor. Verwenden Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um Ihr Video in verschiedenen Formaten zu erstellen und sicherzustellen, dass es perfekt für jede Plattform optimiert ist, um gute Hygienepraxis zu fördern.