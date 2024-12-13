Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungsvideos für hybrides Arbeiten

Vermitteln Sie bewährte Praktiken für das Management Ihres verteilten Teams mühelos, indem Sie Text-zu-Video aus Skript verwenden, um wirkungsvolle Online-Lernerfahrungen zu schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das bewährte Praktiken für Manager erklärt, die ein verteiltes Team erfolgreich führen. Das Video, das sich an Teamleiter richtet, sollte einen sauberen und informativen visuellen Stil haben und HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion sowie Untertitel verwenden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und wichtige Botschaften zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Schulungsvideo für aktuelle Mitarbeiter, das wesentliche Kollaborationstools und Etikette für nahtlose hybride Arbeit zeigt. Dieses kurze, lebhafte Video für alle Teammitglieder sollte HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eindrucksvolle visuelle Inhalte und Text-zu-Video aus Skript für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen und ein modernes Erscheinungsbild sicherstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 75-sekündiges Schulungsvideo für hybrides Arbeiten, das sich auf den Aufbau von Fähigkeiten für Mitarbeiter konzentriert, die sich in flexiblen Umgebungen bewegen. Dieses professionelle und lehrreiche Stück, das sich an Personen richtet, die Selbstverbesserung suchen, kann effektiv HeyGens AI-Avatare nutzen, um Expertenrat zu geben, und das Seitenverhältnis anpassen & Exporte optimieren, um die Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Schulungsvideos für hybrides Arbeiten funktionieren

Rüsten Sie Ihre verteilte Belegschaft mit ansprechendem, produktgenauem E-Learning aus, indem Sie Skripte in professionelle Schulungsvideos in Minuten umwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit der Gliederung der wichtigsten Informationen für Ihr hybrides Arbeitstraining. Nutzen Sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in ansprechende visuelle Lernerfahrungen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Verbessern Sie Ihre E-Learning-Inhalte, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Wählen Sie einen Präsentator, der Ihre Marke am besten repräsentiert und Ihre Botschaft effektiv an die Mitarbeiter kommuniziert.
3
Step 3
Wenden Sie wesentliche Verbesserungen an
Sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit und Wirkung für eine bessere Kommunikation. Fügen Sie Ihrem Video einfach automatische Untertitel hinzu, damit alle Zuschauer die Informationen effektiv aufnehmen können, unabhängig von ihrer Betrachtungsumgebung.
4
Step 4
Exportieren und sicher teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und bereiten Sie es für Ihre verteilte Belegschaft vor. Verwenden Sie die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihr Schulungsvideo für verschiedene Plattformen und Geräte zu optimieren und eine breite Reichweite sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

.

Fördern Sie eine positive und produktive Kultur des hybriden Arbeitens, indem Sie überzeugende motivierende Videos für Mitarbeiter erstellen, die Kommunikation und bewährte Praktiken verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für hybrides Arbeiten vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender "Schulungsvideos für hybrides Arbeiten", indem es Skripte in professionellen "E-Learning"-Inhalt umwandelt, der realistische "AI-Avatare" und "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie nutzt. Dies liefert mühelos hochwertige "Online-Lerninhalte" an Ihre "verteilte Belegschaft".

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung von Schulungsinhalten?

HeyGen bietet umfassende "Markenkontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben nahtlos in alle "Schulungsvideos" zu integrieren. Nutzen Sie die vielfältigen "Vorlagen & Szenen", um konsistente, wirkungsvolle "E-Learning-Kurse" zu erstellen, die sowohl bei "Mitarbeitern" als auch bei "Managern" in Ihrer "verteilten Belegschaft" Anklang finden.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige und zugängliche Schulungen für verteilte Teams?

Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit für Ihre "verteilte Belegschaft" erheblich durch robuste "Untertitel" und fortschrittliche "Voiceover-Generierung". Dies gewährleistet klare "Kommunikation" und inklusives "Online-Lernen" für alle "Mitarbeiter" in einer "hybriden Arbeitsumgebung".

Kann HeyGen beim Aufbau von Fähigkeiten für hybride Arbeitsteams helfen?

HeyGen befähigt "Manager", überzeugende "Schulungsvideos" zu erstellen, die effektiv "Fähigkeiten aufbauen" und "bewährte Praktiken" für das "Management eines verteilten Teams" kommunizieren. Dies bereitet "Mitarbeiter" darauf vor, in der "Zukunft der Arbeit" innerhalb eines "hybriden Arbeitsmodells" erfolgreich zu sein.

