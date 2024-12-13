HubSpot Tutorial Video Maker: Schulungen & Anleitungen vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe HubSpot-Konzepte sofort in klare, ansprechende Tutorial-Videos mit leistungsstarker Text-zu-Video-Generierung.

Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Tutorial, das eine wichtige HubSpot-Funktion demonstriert und sich an Marketingmanager richtet, die ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer informativen und ansprechenden Stimme haben und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schriftliche Inhalte effizient in einen polierten How-to-Leitfaden zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Marketingvideo für soziale Medien, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ein neues Produkt auf den Markt bringen. Dieses dynamische Stück sollte lebendige Visuals, fröhliche Hintergrundmusik und klare Untertitel auf dem Bildschirm enthalten, um Aufmerksamkeit zu erregen, alles mühelos erstellt mit HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ermutigendes 60-sekündiges internes Schulungsvideo, das eine neue Unternehmensinitiative den Mitarbeitern erklärt und sich auf Klarheit und Verständlichkeit konzentriert. Verwenden Sie einen freundlichen visuellen Stil mit relevantem Stock-Material aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und einer natürlich klingenden Sprachsynthese, um einen warmen und zugänglichen Ton zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 90-sekündiges Tutorial-Video für Softwarebenutzer, das erweiterte Funktionen demonstriert und sich speziell an Pädagogen oder Trainer richtet, die komplexe Informationen klar vermitteln müssen. Der visuelle Stil sollte detailliert und präzise sein, wobei HeyGens realistische AI-Avatare als konsistente Präsentatoren eingesetzt werden und das Seitenverhältnis & Exporte angepasst werden, um das Ergebnis für verschiedene Plattformen zu optimieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HubSpot Tutorial Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Tutorial-Videos mit AI-Avataren und intelligenten Bearbeitungstools, um Ihren Content-Erstellungsprozess für HubSpot und darüber hinaus zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Tutorial-Inhalts. HeyGen verwendet Ihre schriftlichen Eingaben, um dynamische "Text-zu-Video"-Szenen zu generieren und Ihr Skript in eine ansprechende visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Marke zu repräsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer natürlich klingenden Sprachsynthese, um Ihr Tutorial klar und professionell zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre "Branding-Kontrollen" anwenden, einschließlich Logos, Farben und Hintergrundmusik. Verbessern Sie Ihr Tutorial mit Medien aus der Bibliothek oder laden Sie Ihre eigenen Assets hoch, um wichtige Punkte effektiv zu veranschaulichen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Tutorial-Video
Finalisieren Sie Ihre "Tutorial-Videos", indem Sie sie überprüfen und notwendige Anpassungen vornehmen. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren und ein poliertes Endprodukt bereitzustellen, das zum Teilen bereit ist.

Anwendungsfälle

Bewerben Sie Tutorials mit Social Videos

Bewerben Sie Tutorials mit Social Videos

Verwandeln Sie Ihre HubSpot-Tutorials schnell in fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, um Ihre Inhalte effektiv zu bewerben und neue Nutzer zu gewinnen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Unternehmen?

HeyGen nutzt modernste AI-Technologie, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte schnell in professionelle Videos zu verwandeln. Dieser Online-Video-Maker rationalisiert den gesamten Videoproduktionsprozess und macht die Videoproduktion zugänglich und effizient.

Kann HeyGen verwendet werden, um ansprechende Tutorial-Videos mit Marken-Konsistenz zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Tutorial-Video-Maker, der es Benutzern ermöglicht, mühelos überzeugende How-to-Inhalte zu erstellen. Mit umfassenden Branding-Kontrollen können Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jedes Video integrieren und so eine konsistente Markenpersönlichkeit beibehalten.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für Marketing- und Social-Media-Videos?

HeyGen fungiert als leistungsstarker kreativer Motor, der professionelle Vorlagen und AI-gestützte Tools bietet, um dynamische Marketingvideos und ansprechende Social-Media-Videos zu erstellen. Sie können mühelos Text- und Bildüberlagerungen sowie natürlich klingende Sprachsynthesen hinzufügen, um Ihre kreative Vision zum Leben zu erwecken.

Unterstützt HeyGen die End-to-End-Videoerstellung und -bearbeitung?

Ja, HeyGen bietet umfassende End-to-End-Videoerstellung, die es Ihnen ermöglicht, effizient vom Skript zum finalen Export zu gelangen. Die robusten Video-Editor-Funktionen stellen sicher, dass Sie Clips verfeinern, Untertitel hinzufügen und Vorlagen anwenden können, um ein poliertes Endprodukt zu erhalten.

