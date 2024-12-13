HubSpot Tutorial Video Maker: Erstellen Sie sofort ansprechende Tutorials

Verwandeln Sie Ihr Videoskript schnell in überzeugende HubSpot-Tutorial-Videos mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Generierung für nahtlose Produktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges analytisches Erklärvideo für Marketinganalysten und datengetriebene Teams, das die fortgeschrittenen Berichtsfunktionen von HubSpot detailliert beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und modern sein, mit Schwerpunkt auf Datenvisualisierung, und eine selbstbewusste und informative Erzählung bieten. Nutzen Sie HeyGens "AI Avatare", um die Einblicke dynamisch zu präsentieren, und verbessern Sie das "AI Video Generator"-Erlebnis, um sicherzustellen, dass komplexe Informationen verständlich sind.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges personalisiertes Willkommensvideo für Vertriebsteams und Kundenbetreuer, das zeigt, wie man ansprechende Begrüßungen für neue HubSpot-Kontakte erstellt. Der visuelle Stil sollte warm und persönlich wirken, mit dynamischen Szenen. Verwenden Sie HeyGens "Text-to-Video-Generierung" für eine effiziente Skripterstellung und integrieren Sie "Untertitel/Untertitel", um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, was es zu einem hervorragenden Beispiel für "End-to-End-Video-Generierung" für technische Anwendungen macht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine prägnante 45-sekündige Schnellführung, die die wesentlichen E-Mail-Automatisierungsfunktionen von HubSpot für digitale Vermarkter und E-Mail-Spezialisten hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte schnell, visuell ansprechend und auf den Punkt gebracht sein, unterstützt von einer energischen und klaren Stimmführung. Optimieren Sie das Video für verschiedene Plattformen, indem Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" verwenden, und verbessern Sie die visuellen Elemente mit Unterstützung von HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um eine überzeugende "HubSpot Tutorial Video Maker"-Produktion zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein HubSpot Tutorial Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre HubSpot-Tutorial-Skripte schnell in ansprechende, professionelle Videos mit HeyGens AI-gestützter Plattform, die die Inhaltserstellung für Ihr Publikum optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren umfassenden Tutorial-Inhalt direkt in den Editor von HeyGen zu schreiben oder einzufügen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Generierung, um Ihre Worte in eine dynamische Videonarration zu verwandeln, die als Grundlage für Ihr HubSpot-Tutorial-Videoskript dient.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihr Tutorial zu präsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um den gewünschten Ton und die Professionalität für Ihre HubSpot-Inhalte zu erreichen.
3
Step 3
Passen Sie Branding und Stimme an
Verbessern Sie die professionelle Anziehungskraft Ihres Tutorials, indem Sie den einzigartigen Stil Ihrer Marke anwenden. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Konsistenz zu gewährleisten, und wählen Sie aus verschiedenen Voiceover-Optionen für eine polierte Audioausgabe.
4
Step 4
Generieren und Veröffentlichen
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihr endgültiges Video. Nutzen Sie Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren, bereit für die nahtlose Integration in Ihre HubSpot-Marketingkampagnen als hochwertige Tutorial-Videos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Automatisieren Sie die Erstellung von Social-Media-Videos

Erstellen Sie sofort ansprechende Social-Media-Videos und Clips aus HubSpot-Tutorials, um Marketing und Bewusstsein zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung aus einem Skript?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Technologie für nahtlose Text-zu-Video-Generierung, die es Nutzern ermöglicht, ihr Videoskript mühelos in hochwertige Tutorial-Videos oder Marketing-Video-Inhalte zu verwandeln. Unsere Plattform bietet eine End-to-End-Video-Generierungslösung.

Kann ich AI-Avatare für mein Branding mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet eine Auswahl realistischer AI-Avatare, die Sie in Ihre Videos integrieren können. Sie können Ihr Content weiter mit Branding-Kontrollen verbessern, um sicherzustellen, dass Ihre Social-Media-Videos und andere Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Welche technischen Möglichkeiten bietet HeyGen für die Voiceover-Generierung?

HeyGen bietet robuste Voiceover-Generierungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, natürlich klingende Erzählungen für Ihre Videoprojekte zu erstellen. Diese AI-gestützte Fähigkeit integriert sich nahtlos in Ihr Videoskript, um professionelle Tutorial-Videos zu produzieren.

Bietet HeyGen Vorlagen für eine schnelle Videoproduktion an?

Absolut, HeyGen enthält eine Vielzahl professioneller Vorlagen, um Ihre Videoproduktion zu beschleunigen. Diese Vorlagen sind darauf ausgelegt, Content-Marketing-Bemühungen zu optimieren und es einfacher zu machen, ansprechende Videos effizient zu erstellen.

