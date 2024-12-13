HRIS-Schulungsgenerator: Müheloses Lernen für Mitarbeiter

Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-lebendiges Video, das sich an Geschäftsleiter und Schulungskoordinatoren richtet und die Leistungsfähigkeit eines KI-Mitarbeiterschulungsgenerators zur Optimierung des Onboardings veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit verschiedenen KI-Avataren, die in einem virtuellen Büro interagieren, begleitet von einem freundlichen, ermutigenden Audioton. Dies hebt hervor, wie KI-Avatare die Inhaltserstellung für neue Mitarbeiter vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-informatives Video für HR-Teams und Abteilungsleiter, das sich auf den mühelosen Aufbau effektiver Schulungsmodule konzentriert, insbesondere für wichtige Compliance-Schulungen. Der visuelle Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, indem HeyGens professionelle Vorlagen und Szenen genutzt werden, um komplexe Vorschriften in verdauliche Segmente zu organisieren, ergänzt durch eine selbstbewusste und klare Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-Sekunden-inspirierendes Video für HR-Spezialisten, das zeigt, wie innovative HR-Schulungssoftware personalisierte Lernerfahrungen ermöglicht. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit klaren Untertiteln für maximale Zugänglichkeit und Verständnis. Der Ton sollte warm und ermutigend sein und veranschaulichen, wie einfach es ist, maßgeschneiderte Inhalte bereitzustellen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der HRIS-Schulungsgenerator funktioniert

Entwickeln Sie schnell ansprechende und präzise Schulungsmodule, die auf Ihr HRIS zugeschnitten sind, um sicherzustellen, dass Ihr Team vollständig ausgestattet und konform ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Schulungsinhalte
Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre HRIS-Inhalte in dynamische Schulungsmodule zu verwandeln. Geben Sie Ihren Text ein und lassen Sie die KI erste Entwürfe für einen effizienten Start generieren.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende KI-Avatare
Wählen Sie aus einer Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Mitarbeiterschulungsgenerator-Inhalte zu verbessern. Fügen Sie ansprechende Szenen und gebrandete Visuals hinzu, um komplexe HR-Themen leicht verständlich zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie klare Sprachaufnahmen hinzu
Integrieren Sie professionelle Sprachgenerierung für Ihre HR-Schulungssoftware-Module, um eine konsistente und klare Informationsvermittlung über alle Lernmaterialien hinweg sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und integrieren Sie mit HRIS
Finalisieren Sie Ihre HRIS-Schulungsgenerator-Inhalte, indem Sie sie in verschiedenen Formaten exportieren. Integrieren Sie Ihre einsatzbereiten Schulungen nahtlos in Ihr bestehendes HRIS oder LMS für einfache Verteilung und Nachverfolgung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Motivations- und Kulturaufbau-Videos

Produzieren Sie inspirierende Videoinhalte, um eine positive Unternehmenskultur zu fördern und Mitarbeiter während der Schulung zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HRIS-Schulungen?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI-Mitarbeiterschulungsgenerator, der komplexe HRIS-Inhalte in ansprechende Schulungsvideos mit KI-Avataren und automatisierter Sprachausgabe verwandelt. Dies vereinfacht die Inhaltserstellung für Mitarbeiterschulungen und den Bedarf an HR-Schulungssoftware.

Welche Arten von Mitarbeiterschulungsmodulen kann HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht die Erstellung vielfältiger Schulungsmodule für Onboarding, Compliance-Schulungen, Kompetenzaufbau und Standardarbeitsanweisungen. Die KI-gestützte Plattform sorgt für skalierbare Kurse und personalisierte Lernerfahrungen für Ihr Team.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für Mitarbeiterschulungen integriert werden?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine nahtlose Integration mit bestehenden LMS-Plattformen zu unterstützen, was es zu einer idealen HR-Schulungsplattform für die Verwaltung und Zuweisung von Schulungsprogrammen macht. Dies optimiert Arbeitsabläufe und verbessert Ihre gesamte Lernmanagementsystemstrategie.

Welche einzigartigen Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven KI-Kursgenerator?

HeyGen nutzt KI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionen und einen integrierten Editor, um die Inhaltserstellung für Schulungsmodule zu vereinfachen. Dies ermöglicht es den Nutzern, effizient hochwertige, interaktive Schulungsvideos zu produzieren und personalisiertes Lernen zu verbessern.

