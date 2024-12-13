HR-Willkommensvideo-Ersteller: Neue Mitarbeiter sofort einbinden
Verbessern Sie Ihr Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter mit professionellen, personalisierten Videos, die mühelos mit unserer Text-zu-Video-Funktion erstellt werden.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter, um schnell eine neue Unternehmensrichtlinie oder Softwarefunktion vorzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, informativ und ansprechend sein, mit beschwingter Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte präzise vermittelt werden.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Arbeitgebermarken-Video, um potenzielle Bewerber anzuziehen. Präsentieren Sie die lebendige Unternehmenskultur mit einer modernen und inspirierenden visuellen Ästhetik, gepaart mit energetischer, zeitgenössischer Musik. Dieses Video sollte HeyGens Vorlagen und Szenen hervorragend nutzen, um verschiedene Teamaktivitäten und Vorteile hervorzuheben.
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges personalisiertes Onboarding-Video speziell für das direkte Team eines neuen Mitarbeiters, das eine freundliche Einführung durch den neuen Manager bietet. Der visuelle und akustische Stil sollte zugänglich und ermutigend sein, mit leichter, ambienter Hintergrundmusik, und sollte leicht anpassbar sein, indem HeyGens Sprachgenerierung für individuelle Namen und Rollen verwendet wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Engagement bei HR-Schulungen und Onboarding.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die sicherstellen, dass neue Mitarbeiter engagiert sind und wichtige Informationen effektiver behalten.
Skalieren Sie personalisierte Onboarding-Inhalte.
Produzieren Sie schnell zahlreiche personalisierte Onboarding-Videos und Schulungsmodule, um jeden neuen Mitarbeiter effizient und konsistent zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Mitarbeiterbindung mit kreativen Onboarding-Videos verbessern?
HeyGen ermöglicht HR-Teams die Erstellung personalisierter Onboarding-Videos mit AI-Avataren und anpassbaren Videovorlagen, was die Mitarbeiterbindung erheblich steigert und einen bleibenden ersten Eindruck bei neuen Mitarbeitern hinterlässt.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Rekrutierungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, kombiniert mit realistischer Sprachgenerierung, um mühelos professionelle Rekrutierungsvideos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren.
Kann HeyGen die Produktion konsistenter Schulungsvideos vereinfachen?
Absolut, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor, automatischen Untertiteln und robusten Branding-Kontrollen, um qualitativ hochwertige, konsistente Inhalte für alle neuen Mitarbeiter sicherzustellen.
Wie unterstützt HeyGen eine stärkere Arbeitgebermarke durch Videos?
HeyGen befähigt Unternehmen, überzeugende Arbeitgebermarken-Videos zu erstellen, indem es vielfältige Videovorlagen und AI-Avatare nutzt, um ihre Unternehmenskultur effektiv zu kommunizieren und Top-Talente anzuziehen.