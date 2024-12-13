HR-Willkommensvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Onboarding-Videos
Steigern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter mit Ihrem HR-Willkommensvideo-Generator, indem Sie leistungsstarke AI-Avatare für eine persönliche Note nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie für neu eingestellte Mitarbeiter ein umfassendes 60-sekündiges HR-Willkommensvideo, das wesentliche Vorteile und erste HR-Prozesse klar umreißt. Das Video sollte professionell, visuell sauber und akustisch beruhigend sein und elegante Infografiken enthalten. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für ein professionelles Layout und generieren Sie Inhalte mühelos von Text zu Video aus dem Skript, um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten.
Stellen Sie sich eine prägnante 30-sekündige Einführungsnachricht von der Unternehmensleitung vor, die speziell auf neu eingestellte Personen abzielt, um Vertrauen zu schaffen und die Vision des Unternehmens zu artikulieren. Dieses ansprechende Video sollte Authentizität und Eleganz ausstrahlen und einen lebensechten AI-Avatar zeigen, der eine echte Führungspräsenz widerspiegelt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um eine persönliche Note zu vermitteln, kombiniert mit sorgfältig ausgewählten Medienbibliothek-/Stock-Elementen, um die Botschaft zu verstärken.
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 50-sekündiges Onboarding-Video, das eine wichtige Abteilung hervorhebt, und zwar für neue Mitarbeiter, die eng mit diesem Team zusammenarbeiten werden. Das Video benötigt einen dynamischen, ansprechenden visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik und klarem Sound, der sich auf Teamrollen und den kollaborativen Geist konzentriert. Verwenden Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um den Inhalt für verschiedene Plattformen zu optimieren, und fügen Sie Untertitel für universelle Zugänglichkeit und Klarheit hinzu.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Onboarding-Engagement.
Steigern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter und die Wissensspeicherung mit AI-gestützten Willkommens- und Schulungsvideos.
Vereinfachen Sie die Entwicklung von HR-Schulungen.
Entwickeln und liefern Sie effizient umfassende HR-Schulungsmodule und Unternehmensupdates mit AI-Video.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung professioneller und kreativer Onboarding-Videos helfen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende, professionelle Videos für HR und Onboarding zu erstellen, indem lebensechte AI-Avatare und intuitive Videovorlagen genutzt werden. Dies vereinfacht die Inhaltserstellung und lässt Ihre Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter erstrahlen.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von HR-Willkommensvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre HR-Willkommensvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, spezifische Farben hinzufügen und Vorlagen anpassen, um wirkungsvolle Onboarding-Videos zu erstellen.
Wandelt HeyGen Text in hochwertige AI-Videoinhalte um?
Ja, HeyGen ist hervorragend darin, Ihre Textskripte in dynamische AI-Videoinhalte zu verwandeln. Seine fortschrittlichen AI-Tools erzeugen natürlich klingende Voiceovers und kombinieren sie mit ausdrucksstarken AI-Avataren, was die Videoproduktion einfach und effizient macht.
Kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos vereinfachen?
Absolut. HeyGens Plattform vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos durch vorgefertigte Vorlagen und leistungsstarke AI-Tools. Sie können schnell professionelle Videos erstellen, ohne umfangreiche Erfahrung in der Videoproduktion zu benötigen.