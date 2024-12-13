HR-Video-Tool: Schneller, intelligenter und effizienter einstellen

Revolutionieren Sie die Bewerberauswahl und steigern Sie die Produktivität mit unserem HR-Video-Tool, das AI-Avatare für fesselnde Interviews nutzt.

Beispiel-Prompt 1
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Einstellungsteams mit einem überzeugenden 45-Sekunden-Video, das für Personalverantwortliche und HR-Profis konzipiert ist. Mit einem klaren, modernen Design, deutlichem Bildschirmtext und einer freundlichen, informativen Stimme zeigt dieses Video, wie einfach benutzerfreundliche Vorlagen und Szenen genutzt werden können, um die Kommunikation zu optimieren und die Effizienz insgesamt zu steigern.
Beispiel-Prompt 2
Transformieren Sie Ihre Video-Interview-Strategie für schnellere Einstellungen mit einem fesselnden 60-Sekunden-Video, das sich an HR-Abteilungen richtet, die ihren Prozess optimieren möchten. Durch einen inspirierenden Erzählansatz, der subtile Animationen und eine begeisterte Stimme kombiniert, erfahren Sie, wie HeyGens AI-Avatare eine konsistente und kandidatenfreundliche Erfahrung schaffen können, die die Einstellungszeit erheblich verkürzt.
Beispiel-Prompt 3
Entdecken Sie kostengünstige Lösungen für Ihre HR-Video-Tool-Bedürfnisse mit dieser eleganten 30-Sekunden-Infografik-Animation, ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen und HR-Leiter. Eine selbstbewusste, autoritative Stimme führt die Zuschauer durch die Nutzung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Untertiteln, um professionellen, hochwertigen Inhalt zu produzieren, der nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden kann, ohne das Budget zu sprengen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das HR-Video-Tool funktioniert

Ermöglichen Sie Ihren Einstellungsteams, die Bewerberauswahl zu optimieren und den Interviewprozess mit einem intuitiven, kostengünstigen HR-Video-Tool zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Interviewfragen oder Bewerbervorstellungsvideos. Unser HR-Video-Tool nutzt Text-zu-Video aus einem Skript, um Ihren Text in fesselnde Videoinhalte zu verwandeln und eine konsistente Botschaft zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Unternehmensbranding hinzu
Fügen Sie die einzigartigen Branding-Elemente Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben, mit den Branding-Kontrollen hinzu. Dies stellt sicher, dass Ihre Bewerberauswahl-Software die Identität Ihrer Organisation widerspiegelt und eine professionelle Erfahrung bietet.
3
Step 3
Wählen und teilen Sie Fragebögen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen, um dynamische Video-Interview-Fragebögen zu erstellen. Verteilen Sie diese einfach an Kandidaten für asynchrone Antworten, um wertvolle Zeit für Ihr Team zu sparen.
4
Step 4
Exportieren und überprüfen Sie Antworten
Exportieren Sie die abgeschlossenen Videoantworten mit automatischen Untertiteln zur einfachen Überprüfung und Zusammenarbeit. Dies ermöglicht es den Einstellungsteams, Kandidaten effizient zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die interne HR-Kommunikation

Nutzen Sie AI, um professionelle Videos für HR-Ankündigungen, Richtlinienaktualisierungen und Mitarbeitermotivation zu erstellen und so eine klare und konsistente Kommunikation sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektives HR-Video-Tool für die Talentakquise dienen?

HeyGen ermöglicht es Einstellungsteams und Recruitern, Zeit zu sparen und die Produktivität zu steigern, indem es Text in fesselnde Videoinhalte verwandelt und die Kommunikation im gesamten Einstellungsprozess optimiert. Dies macht es zu einem idealen HR-Video-Tool für moderne HR-Abteilungen.

Erlaubt HeyGen eine individuelle Markenanpassung und Personalisierung in seinen Videos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Dies verbessert das professionelle Erscheinungsbild Ihrer Video-Interview- oder Bewerberauswahl-Software-Ausgaben.

Ist HeyGen benutzerfreundlich für die Erstellung professioneller Videos ohne umfangreiche technische Kenntnisse?

Absolut, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass jeder mühelos hochwertige Videos erstellen kann. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und umfangreichen Vorlagen und Szenen können Benutzer schnell polierte Inhalte für verschiedene Zwecke erstellen, von der Bewerberauswahl bis zur internen Kommunikation.

Welche Arten von Inhalten kann HeyGen zur Unterstützung des Einstellungsprozesses generieren?

HeyGen ist hervorragend darin, vielfältige Inhalte zu erstellen, von Text-zu-Video-Präsentationen mit lebensechten AI-Avataren bis hin zur natürlichen Sprachsynthese und dem automatischen Hinzufügen von Untertiteln. Diese Flexibilität macht es perfekt für Einführungen in Bewerberauswahl-Software oder Erklärvideos für die Bewerberauswahl.

