HR-Videoersteller: Erstellen Sie sofort ansprechende HR-Videos
Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und das Arbeitgeberimage mit professionellen Onboarding- und Schulungsvideos, die einfach aus Skripten generiert werden.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Rekrutierungsvideo vor, das sich an potenzielle Bewerber richtet und dynamisch Karrieremöglichkeiten sowie einen lebendigen Arbeitsplatz präsentiert, um das Arbeitgeberimage zu stärken. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, unterstützt von inspirierender Musik, und effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für packendes Storytelling erstellt werden.
Erstellen Sie ein klares und informatives 30-sekündiges HR-Video für bestehende Mitarbeiter, das sich auf eine kürzliche Richtlinienänderung oder eine interne Prozessänderung konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte sauber und professionell sein, gepaart mit beruhigender Hintergrundmusik, damit alle Zuschauer den automatisch von HeyGen generierten Untertiteln leicht folgen können, um eine optimale interne Kommunikation zu gewährleisten.
Für Mitarbeiter, die eine schnelle Auffrischung ihrer Fähigkeiten benötigen, erstellen Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Schulungsvideo, das ein komplexes HR-Verfahren in leicht verdauliche Schritte unterteilt. Dieses professionelle, aber zugängliche Video, unterstützt von beschwingter instrumentaler Musik, kann schnell mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen zusammengestellt werden und dient als ideale Lösung für jeden HR-Videoersteller, um kontinuierliches Lernen zu fördern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement mit AI.
Verbessern Sie das Lernen und die Behaltensquote der Mitarbeiter, indem Sie überzeugende, AI-gestützte Schulungsvideos erstellen.
Entwickeln Sie ansprechende Onboarding- und interne Kurse.
Erstellen Sie effizient zahlreiche ansprechende Videokurse für nahtloses Mitarbeiter-Onboarding und kontinuierliches internes Lernen.
Häufig Gestellte Fragen
Vereinfachen Sie die Erstellung von HR-Videos mit HeyGen.
HeyGens intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht es HR-Profis, mühelos professionelle HR-Videos zu erstellen, einschließlich wirkungsvoller Onboarding- und Schulungsvideos, ohne dass vorherige Videobearbeitungskenntnisse erforderlich sind. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen und leistungsstarken AI-Tools nutzen, um ansprechende Inhalte effizient für alle Ihre HR-Bedürfnisse zu produzieren.
Kann HeyGen die Mitarbeiterbindung durch AI-Avatare verbessern?
Absolut. HeyGen nutzt lebensechte AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, um personalisierte und ansprechende Botschaften für eine verbesserte Mitarbeiterbindung und interne Kommunikation zu liefern. Diese Technologie erstellt auch überzeugende Rekrutierungsvideos, die Ihre Inhalte dynamischer und einprägsamer machen.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für HR-Videos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre HR-Videos perfekt Ihr Arbeitgeberimage widerspiegeln. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach über Branding-Kontrollen einfügen, mit professionellen Videovorlagen beginnen und diese mit Ihren spezifischen Medien für Onboarding- und Offboarding-Inhalte personalisieren.
Wie unterstützt HeyGen die Entwicklung effektiver Schulungsvideos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos und Onboarding-Inhalte mit wesentlichen Funktionen wie automatischen Untertiteln, präziser Sprachgenerierung und kollaborativen Bearbeitungstools. Dies gewährleistet klare Kommunikation und konsistente Bereitstellung wichtiger Informationen für die kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung.