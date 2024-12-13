HR-Video-Generator: Schulung & Onboarding vereinfachen

Produzieren Sie mühelos hochwertige HR-Videos für Schulung, Onboarding und Rekrutierung. Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorlagen & Szenen, um Ihr Team zu begeistern.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das professionelle AI-Avatare verwendet, um Unternehmensrichtlinien und Teammitglieder vorzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, mit einer klaren, freundlichen Stimme, um die anfänglichen HR-Prozesse effektiv zu vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter über neue Software, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für prägnante Erklärungen nutzen. Der visuelle Stil sollte schrittweise und informativ sein, ergänzt durch klare Hintergrundmusik und automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video zur Ankündigung der Unternehmenskultur für alle Mitarbeiter, das die Mitarbeiterbindung steigern soll. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und lebendig sein, indem HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung und die angepasste Sprachgenerierung genutzt werden, um eine inspirierende Botschaft zu übermitteln.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an potenzielle Bewerber richtet und die attraktive Arbeitsumgebung des Unternehmens präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, indem vielfältiges Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert wird und für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten optimiert wird, um ein überzeugendes Marketingvideo zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein HR-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende HR-Videos für Onboarding, Schulung und interne Kommunikation, steigern Sie die Mitarbeiterbindung und optimieren Sie Arbeitsabläufe.

Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, die auf HR-Inhalte zugeschnitten sind, einschließlich Onboarding- und Schulungsvideos.
Step 2
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Gestalten Sie Ihre Botschaft, indem Sie Text hinzufügen, den unsere fortschrittlichen AI-Avatare animieren, oder generieren Sie überzeugende Inhalte direkt aus Ihrem Skript mit AI-Videoerstellung.
Step 3
Anpassungen vornehmen
Personalisieren Sie Ihr Video mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und Klarheit, indem Sie automatische Untertitel hinzufügen.
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr poliertes HR-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Verteilung über interne Plattformen, um Arbeitsabläufe effektiv zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur & Moral fördern

Entwickeln Sie inspirierende Videos für die interne Kommunikation, fördern Sie eine positive Unternehmenskultur und steigern Sie die allgemeine Mitarbeiterstimmung und -verbundenheit.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Videos?

HeyGen, als fortschrittlicher AI-Video-Generator, vereinfacht die Produktion vielfältiger HR-Videos erheblich, einschließlich effektiver Onboarding- und ansprechender Schulungsvideos. Die intuitive Plattform ermöglicht es HR-Profis, schnell hochwertige Inhalte zu erstellen, die die interne Kommunikation und Mitarbeiterbindung verbessern.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare für HR-Inhalte generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, vielfältige und realistische AI-Avatare zu generieren, die Ihre Marke in verschiedenen HR-Inhalten repräsentieren können, von Rekrutierungsvideos bis hin zu Ankündigungen der Unternehmenskultur. Diese anpassbaren AI-Avatare verleihen Ihren Videokommunikationen eine professionelle und konsistente Präsenz.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HR-Schulungsvideos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für HR-Schulungsvideos, sodass Sie Inhalte genau auf Ihre Marke zuschneiden können. Sie können vorgefertigte Videovorlagen nutzen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens über Branding-Kontrollen einfügen und alles mit dem leistungsstarken Online-Video-Editor verfeinern, um wirkungsvolle Lernerfahrungen zu schaffen.

Bietet HeyGen automatische Untertitel und Sprachgenerierung für HR-Kommunikation?

Absolut. HeyGen unterstützt effiziente HR-Kommunikation, indem es automatische Untertitel und fortschrittliche Sprachgenerierungsfunktionen bietet. Sie können textbasierte Skripte direkt in überzeugende Videos für Mitarbeiter umwandeln, um Barrierefreiheit und Klarheit in allen internen Nachrichten zu gewährleisten.

