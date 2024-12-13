Stellen Sie sich ein 90-sekündiges HR-Tutorial-Video vor, das speziell für neue Mitarbeiter erstellt wurde und eine herzliche Einführung in die Unternehmenskultur und die Kernwerte bietet. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar von HeyGen, der die Zuschauer führt, ergänzt durch eine klare und selbstbewusste AI-Sprachausgabe. Dieses Schulungsvideo zielt darauf ab, das Onboarding-Erlebnis effektiv zu personalisieren.

