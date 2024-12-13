HR-Training-Videoersteller: Schneller & Fesselnder Mitarbeiterinhalt

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges Compliance-Training-Video für alle Mitarbeiter, insbesondere L&D-Manager, um eine komplexe Datenschutzrichtlinie klar zu erklären. Der visuelle Stil sollte professionell und geschäftlich sein und klare Infografiken enthalten, während der Ton eine autoritative, ruhige Sprachausgabe bietet. Stellen Sie die vollständige Zugänglichkeit sicher, indem Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen für diesen wichtigen Trainingsvideo-Inhalt nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für bestehende Mitarbeiter, die eine schnelle Auffrischung zu einem neuen internen Softwaresystem benötigen. Der visuelle Stil sollte schrittweise und interaktiv mit Hervorhebungseffekten sein, begleitet von einer klaren, prägnanten Anleitungsstimme mit aufmunternder Hintergrundmusik. Dieses Video sollte effektiv Trainingsvideos erstellen, indem es die anpassbaren Vorlagen & Szenen von HeyGen für eine schnelle Entwicklung nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Ankündigungsvideo für HR-Profis, das eine neue Unternehmensleistung oder eine Richtlinienaktualisierung für eine vielfältige Belegschaft vorstellt. Der visuelle Stil muss ansprechend und freundlich sein, mit diversen AI-Avataren in verschiedenen realistischen Umgebungen, und eine warme, gesprächige AI-Sprachausgabe mit positiver Hintergrundmusik enthalten, wobei speziell die HeyGen Voiceover-Generierung genutzt wird, um perfekte AI-Sprachausgaben zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der HR-Training-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde HR-Trainingsvideos mit AI, von Compliance-Modulen bis hin zu Onboarding-Szenarien, um sicherzustellen, dass Ihr Team effektiv und effizient lernt.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen, die speziell für HR-Training entwickelt wurden, oder fügen Sie Ihr Skript ein, um Ihr Projekt schnell und effizient zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Visuals hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie professionelle AI-Avatare integrieren, um Informationen zu präsentieren. Integrieren Sie relevante Medien aus der integrierten Bibliothek, um Ihre Trainingsinhalte mit beeindruckenden Visuals zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Sprachausgaben
Nutzen Sie fortschrittliche AI-Sprachausgaben, um Ihre Trainingsinhalte in mehreren Sprachen und Stilen zu erzählen und so ein konsistentes und fesselndes Hörerlebnis für Ihre Lernenden zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Integrieren
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie es dann in Ihrem gewünschten Format, bereit zur Freigabe in Ihrem Learning Management System (LMS) oder anderen internen Plattformen.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Themen

Verwandeln Sie komplexe HR-Richtlinien, Compliance-Richtlinien und Onboarding-Szenarien in klare, leicht verständliche Video-Tutorials, um das Verständnis zu fördern.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Trainingsvideos?

HeyGen transformiert den Prozess der Erstellung von HR-Trainingsvideos durch die Nutzung seiner fortschrittlichen AI-Videoplattform. Es ermöglicht HR-Profis, ansprechende Inhalte mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachausgaben direkt aus einem Skript zu erstellen, was die Produktionszeit für jede Art von Trainingsvideos erheblich verkürzt.

Kann HeyGen in bestehende Learning Management Systeme für eine nahtlose Trainingsbereitstellung integriert werden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Trainingsvideos zu erstellen, die in verschiedenen Formaten leicht exportierbar sind, um eine nahtlose Integration mit beliebten Learning Management Systemen (LMS) zu gewährleisten. Dies macht die Bereitstellung Ihrer Tutorial-Videos oder Compliance-Trainings für L&D-Manager einfach.

Welche anpassbaren Funktionen bietet HeyGen, um Markenkonsistenz in Trainingsvideos sicherzustellen?

HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens für konsistente beeindruckende Visuals zu integrieren. Sie können auch AI-Avatare personalisieren und aus einer reichhaltigen Mediathek wählen, um die einzigartige Identität Ihrer Marke in jedem Onboarding-Szenario und Trainingsvideo widerzuspiegeln.

Was sind die wichtigsten Effizienzvorteile der Nutzung von HeyGen zur Erstellung von Trainingsvideos?

Die AI-Videoplattform von HeyGen beschleunigt die Erstellung professioneller Trainingsvideos erheblich, indem sie textbasierte Bearbeitung ermöglicht. Sie können Skripte schnell in vollständige Videos umwandeln, was es effizient macht, Tutorial-Videos, Onboarding-Szenarien oder Compliance-Trainings mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu produzieren.

