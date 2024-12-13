Erstellen Sie ein einminütiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter über die Onboarding-Verfahren. Die Zielgruppe sind neue Mitarbeiter, die mit den Unternehmensrichtlinien nicht vertraut sind. Der visuelle Stil sollte einladend und professionell sein, mit klaren Texten auf dem Bildschirm und einer freundlichen Stimme im Hintergrund. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Onboarding-Skript schnell in einen ansprechenden visuellen Leitfaden zu verwandeln.

