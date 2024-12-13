HR-Prozess-Erklärvideo-Generator: Vereinfachen Sie HR-Training

Optimieren Sie HR-Trainingsvideos und steigern Sie das Mitarbeiterengagement. Erstellen Sie schnell klare Erklärungen mit AI-Sprachüberlagerung.

Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo zum HR-Prozess, das sich an HR-Manager richtet und die Schritte für einen neuen Leistungsbewertungszyklus detailliert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit sauberen Grafiken und einem autoritativen Ton, während HeyGens AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Informationen direkt zu vermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 60-sekündiges HR-Trainingsvideo für alle neuen Mitarbeiter, das die aktualisierte Richtlinie für Remote-Arbeit des Unternehmens klar umreißt. Das Video sollte einen freundlichen, informativen visuellen Stil mit einem einladenden Audioton annehmen und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um den Richtlinientext nahtlos in eine dynamische Präsentation zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein unkompliziertes 30-sekündiges SOP-Generator-Video, das sich an Trainings- und Entwicklungsteams richtet und zeigt, wie interne Standardarbeitsanweisungen effizient aktualisiert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte lehrreich und schrittweise sein, wobei HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen verwendet werden, um komplexe Informationen zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 50-sekündiges AI-gestütztes Erklärvideo für HR-Spezialisten, das den Prozess der jährlichen Leistungsanmeldung umreißt und wichtige Änderungen hervorhebt. Das Video sollte eine moderne, dynamische visuelle Ästhetik mit einer klaren, prägnanten Stimme bieten, wobei HeyGens Sprachgenerierung genutzt wird, um perfekte Klarheit und Betonung auf entscheidende Details zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Prozess-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell klare, ansprechende HR-Prozess-Erklärungen mit AI, indem Sie komplexe Richtlinien in leicht verständliche Videos verwandeln, die das Mitarbeiterengagement steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Erklärinhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr HR-Prozess-Skript einfügen und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Text in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Vorlagen und Szenen
Verbessern Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen wählen, um jeden Schritt Ihres HR-Prozesses visuell darzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Sprachüberlagerung hinzu
Erwecken Sie Ihr HR-Erklärvideo zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar hinzufügen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und das Engagement mit einer klaren, ansprechenden Erzählung zu erhöhen.
4
Step 4
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu und teilen Sie
Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel hinzufügen, dann überprüfen und exportieren Sie Ihr fertiggestelltes HR-Trainingsvideo einfach für Ihre Mitarbeiter.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die HR-Kommunikation und das Mitarbeiter-Onboarding

.

Erstellen Sie ansprechende AI-Videos, um neue Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einzuführen, Vorteile zu erklären und das Onboarding-Erlebnis effektiv zu optimieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von HR-Trainingsvideos und Richtlinienerklärungen vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es HR-Managern und Trainings- und Entwicklungsteams, ansprechende HR-Trainingsvideos und klare HR-Prozess-Erklärungen effizient zu erstellen. Nutzen Sie unseren AI-gestützten Erklärvideo-Generator, um dynamische Inhalte zu erstellen, die HR-Richtlinien klären und das Mitarbeiterengagement steigern.

Welche erweiterten Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Erklärvideos?

HeyGen bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Bedürfnisse im Bereich AI-Erklärvideo-Erstellung, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an realistischen AI-Avataren und einer robusten Text-zu-Video-Funktion. Dies stellt sicher, dass Ihre HR-Inhalte einzigartig gebrandet und ansprechend sind.

Kann HeyGen helfen, konsistente und professionelle Erklärvideos schnell für HR-Operationen zu erstellen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung professioneller Erklärvideos durch eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell konsistente SOP-Generator-Videos oder Trainingshandbuch-Inhalte zu entwickeln, die mit Ihrer Marke und Ihren HR-Prozessen übereinstimmen.

Wie stellt HeyGen die Zugänglichkeit und Klarheit in seinen AI-Erklärvideos sicher?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit und Klarheit in allen HR-Trainingsvideos mit integrierter AI-Sprachüberlagerung und automatischen Untertiteln. Dies stellt sicher, dass Ihre wichtigen HR-Botschaften effektiv an alle Mitarbeiter kommuniziert werden.

