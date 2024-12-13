HR-Richtlinien-Video-Generator: Optimieren Sie die Kommunikation von HR-Richtlinien

Erstellen Sie mühelos klare HR-Videos für die Einarbeitung von Mitarbeitern und Richtlinienaktualisierungen mit den AI-Avataren von HeyGen.

Erstellen Sie einen dynamischen 45-sekündigen Video-Generator für HR-Richtlinien, der die neuen Richtlinien für Remote-Arbeit des Unternehmens für alle Mitarbeiter hervorhebt, präsentiert von einem ansprechenden AI-Avatar. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit klaren On-Screen-Texten und einer beruhigenden, professionellen Stimme, um die Richtlinienänderungen deutlich zu artikulieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für bestehende Mitarbeiter, das das aktualisierte Verfahren zur Spesenabrechnung erklärt. Verwenden Sie eine Reihe von hellen, infografikartigen Visualisierungen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit einem freundlichen, optimistischen Audiotrack, um komplexe Informationen zu vereinfachen und ein schnelles Verständnis der HR-Videos zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Compliance-Training-Video, das sich auf den Datenschutz für alle Teammitglieder und Neueinstellungen konzentriert. Verwenden Sie eine ernste, aber zugängliche visuelle Ästhetik mit professioneller Voiceover-Generierung und klaren Untertiteln, um wichtige Vorschriften hervorzuheben, und nutzen Sie die Kraft eines AI HR Video Makers für eine nahtlose Bereitstellung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 40-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an potenzielle Kandidaten richtet und die lebendige Unternehmenskultur und Mitarbeiterengagement-Initiativen zeigt. Verwenden Sie diverse Vorlagen und Szenen mit energetischer Hintergrundmusik und einem warmen, einladenden visuellen Stil, der sich leicht für verschiedene soziale Plattformen anpassen lässt, indem Sie das Seitenverhältnis ändern und exportieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Richtlinien-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre HR-Richtlinien in ansprechende Videos mit AI. Optimieren Sie das Mitarbeitertraining und stellen Sie die Einhaltung mit anpassbaren, gebrandeten Inhalten sicher.

1
Step 1
Fügen Sie Ihren Richtlinientext ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren HR-Richtlinientext in den Skripteditor einfügen. Unsere AI wandelt ihn mithilfe der Text-zu-Video-Technologie in ansprechende Voiceovers um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen professionellen AI-Avatar und eine geeignete Vorlage aus unserer Bibliothek auswählen, um Ihre HR-Richtlinie visuell darzustellen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Medien an
Integrieren Sie das Branding Ihres Unternehmens, indem Sie Ihr Logo, Farben und relevante Medien aus unserer Stock-Bibliothek hinzufügen, um mit Ihrer internen Kommunikation übereinzustimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Richtlinienvideo
Erstellen Sie Ihr endgültiges HR-Richtlinienvideo mit automatisch hinzugefügten Untertiteln und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verteilung als Richtlinienaktualisierung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die Richtlinienkommunikation

Erstellen Sie schnell ansprechende Videokommunikationen für Richtlinienaktualisierungen und interne Ankündigungen, um Klarheit und ein breites Verständnis in Ihrer Organisation sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Richtlinienvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI HR Video Maker, der komplexe Richtliniendokumente mühelos in ansprechende "HR-Videos" verwandelt. Mit anpassbaren Vorlagen und AI-Avataren können Benutzer schnell klare und professionelle Inhalte für den "HR-Richtlinien-Video-Generator" aus Text erstellen.

Wie kann HeyGen über Richtlinienaktualisierungen hinaus andere HR-Kommunikationen verbessern?

HeyGen ist äußerst vielseitig und ideal für "Mitarbeitereinarbeitung", "Compliance-Training" und "interne Kommunikation". Seine "AI-Video-Generator"-Fähigkeiten ermöglichen es HR-Teams, ansprechende "Schulungsvideos" und "Rekrutierungsvideos" mit benutzerdefinierten Voiceovers und Untertiteln zu erstellen, um das "Mitarbeiterengagement" zu fördern.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung von HR-Videoinhalten?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre "HR-Videos" mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Benutzer können "anpassbare Vorlagen" nutzen, ihre Logos einfügen, spezifische Farben auswählen und aus verschiedenen "AI-Avataren" wählen, um ein konsistentes Erscheinungsbild für alle "Richtlinienaktualisierungen" und Kommunikationen zu schaffen.

Unterstützt HeyGen die effiziente Erstellung von Videos für unterschiedliche HR-Bedürfnisse?

Absolut, HeyGen optimiert den Prozess der Erstellung verschiedener "HR-Videos" durch seine "Text-zu-Video"-Funktionalität. Von "Mitarbeitereinarbeitung" über "Compliance-Training" bis hin zu dynamischen "Rekrutierungsvideos" sorgt HeyGen für eine schnelle Produktion bei gleichbleibend hoher Qualität und Relevanz in all Ihren "internen Kommunikationen".

