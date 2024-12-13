HeyGen steigert das Mitarbeiterengagement, indem es die Erstellung dynamischer, personalisierter HR-Inhalte ermöglicht, die bei Ihrem Team Anklang finden. Durch die Vereinfachung der Videoerstellung mit Drag-and-Drop-Tools und Vorlagen hilft HeyGen HR-Abteilungen, erheblich Zeit und Ressourcen zu sparen. Dies ermöglicht eine effizientere Kommunikation und ein stärkeres Gesamterlebnis für die Mitarbeiter.