HR-Übersichtsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende HR-Videos mit Leichtigkeit
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Mitarbeiterschulung und das Onboarding, indem Sie ansprechende HR-Videos mit AI-Avataren erstellen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes Erklärvideo für bestehende Mitarbeiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder Softwareaktualisierung erläutert. Zielgruppe sind Abteilungsleiter, die Informationen schnell verbreiten möchten. Dieses Schulungsvideo sollte dynamische Vorlagen und Szenen nutzen und direkt aus einem Text-zu-Video-Skript generiert werden, ergänzt durch relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Klarheit und Behaltensquote zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges Rekrutierungsvideo, das sich an potenzielle Bewerber richtet und die lebendige Arbeitsumgebung und Mitarbeiterengagement-Initiativen des Unternehmens zeigt. Dieses kurze, dynamische Stück sollte für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert werden, indem es mit einer auffälligen Vorlage beginnt, um sofort Aufmerksamkeit zu erregen und Interesse an Karrieremöglichkeiten zu wecken.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges professionelles HR-Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das wichtige Unternehmensupdates oder Änderungen bei den Leistungen detailliert beschreibt. Es soll HR-Teams helfen, Zeit und Ressourcen zu sparen. Nutzen Sie einen lebensechten AI-Avatar, um die Botschaft in einem beruhigenden Ton zu übermitteln, und stellen Sie sicher, dass alle Informationen durch präzise Voiceover-Generierung und zugängliche Untertitel klar vermittelt werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement.
Verbessern Sie Mitarbeiterschulungsvideos mit AI, um das Engagement und die Wissensspeicherung effektiv zu erhöhen.
Entwickeln Sie HR-Lernmodule.
Erstellen Sie schnell umfassende HR-Kurse und Onboarding-Materialien, um Mitarbeiter zu schulen und eine konsistente Informationsvermittlung sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen als effektiver HR-Video-Ersteller dienen?
HeyGen ermöglicht HR-Teams die einfache Erstellung professioneller HR-Videos und fungiert als umfassender HR-Video-Ersteller. Der benutzerfreundliche Online-Editor und die Videovorlagen vereinfachen die Produktion ansprechender Inhalte für verschiedene HR-Bedürfnisse. Mit HeyGen können Sie effizient hochwertige Videos produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und die Unternehmenskultur fördern.
Welche Arten von HR-Videos kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können HR-Profis mühelos eine Vielzahl wesentlicher HR-Videos erstellen, darunter wirkungsvolle Onboarding-Videos, umfassende Schulungsvideos und überzeugende Rekrutierungsvideos. Die Plattform unterstützt den Aufbau von Mitarbeiterengagement und die Erklärung komplexer Themen mit ansprechenden Erklärvideos und ermöglicht zudem schnelle Unternehmensupdates.
Bietet HeyGen AI-Tools zur Optimierung der HR-Video-Produktion?
Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools, um Ihren HR-Video-Produktionsprozess erheblich zu optimieren. Sie können lebensechte Avatare, Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten und automatisierte Voiceover-Generierung nutzen. Die Plattform beinhaltet auch Auto-Untertitel, was wertvolle Zeit und Ressourcen für Ihr Team spart.
Wie hilft HeyGen, das Mitarbeiterengagement zu verbessern und HR-Ressourcen zu sparen?
HeyGen steigert das Mitarbeiterengagement, indem es die Erstellung dynamischer, personalisierter HR-Inhalte ermöglicht, die bei Ihrem Team Anklang finden. Durch die Vereinfachung der Videoerstellung mit Drag-and-Drop-Tools und Vorlagen hilft HeyGen HR-Abteilungen, erheblich Zeit und Ressourcen zu sparen. Dies ermöglicht eine effizientere Kommunikation und ein stärkeres Gesamterlebnis für die Mitarbeiter.