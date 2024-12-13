Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos ein überzeugendes HR-Übersichtsvideo für neue Mitarbeiter. Diese 45-sekündige Eingabe richtet sich an Kleinunternehmer und HR-Manager und zeigt, wie HeyGens anpassbare Vorlagen eine schnelle Einrichtung ermöglichen. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer freundlichen, professionellen Stimme, die demonstriert, wie einfach sie ein Skript in ein poliertes Video verwandeln können, indem sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um letztendlich wertvolle Zeit zu sparen.

Video Generieren