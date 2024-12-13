HR-Einführungsvideo-Maker: Vereinfachen Sie das Mitarbeiter-Onboarding
Optimieren Sie Ihr Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter mit professionellen Videos, die schnell mit anpassbaren Vorlagen und Szenen erstellt werden.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für bestehende Mitarbeiter, um neue Unternehmensrichtlinien schnell zu erfassen, indem Sie lebendige Vorlagen und Szenen sowie klare Untertitel verwenden, um wichtige Informationen hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit animierten Grafiken und fröhlicher Hintergrundmusik, um sicherzustellen, dass komplexe Schulungsvideoinhalte leicht verdaulich und einprägsam sind.
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges HR-Video-Maker-Showcase, das sich an potenzielle Bewerber und Praktikanten richtet und die dynamische und moderne Kultur Ihrer Organisation hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine schnelle, inspirierende Botschaft zu erzählen, mit schnellen Schnitten von diversen Teams und erfolgreichen Projekten, optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassungen für verschiedene soziale Plattformen.
Erstellen Sie ein umfassendes 90-sekündiges HR-Einführungsvideo für mittlere Führungskräfte zu neuen Compliance-Updates, indem Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante und professionelle Bilder nutzen. Das Video sollte einen autoritativen visuellen Stil mit klarem Design und informativen Infografiken annehmen, ergänzt durch eine professionelle Erzählerstimme, die als wichtige Schulungsressource für das Verständnis komplexer Vorschriften dient.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Verbessern Sie Onboarding-Videos für Mitarbeiter und Schulungsprogramme erheblich, um das Engagement und die Wissensbehaltung mit AI zu steigern.
Skalieren Sie HR-Schulungsinhalte.
Entwickeln und liefern Sie effizient mehr HR-Einführungsvideos und Schulungskurse, um eine breitere Mitarbeiterbasis weltweit zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von HR-Einführungsvideos vereinfachen?
HeyGen ist ein intuitiver HR-Einführungsvideo-Maker, der die Inhaltserstellung vereinfacht. Nutzen Sie unsere gebrauchsfertigen Vorlagen und AI-Avatare, um schnell ansprechende Onboarding-Videos für Mitarbeiter zu produzieren.
Was macht HeyGen zu einem effizienten Video-Maker für das Mitarbeiter-Onboarding?
HeyGen nutzt AI-gestützte automatisch generierte Skripte und Text-zu-Video-Funktionen, um Text schnell in professionelle Videos zu verwandeln. Dies ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Onboarding-Videos ohne umfangreiche Videoerfahrung.
Kann ich das Branding für meine Schulungsvideos mit HeyGen anpassen?
Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben nahtlos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Schulungsvideoinhalte perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.
Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Barrierefreiheitsfunktionen für Schulungsvideos?
Ja, HeyGen bietet robuste Voiceover-Generierungsfunktionen und automatische Untertitel. Diese Funktionen verbessern die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Onboarding-Videos für Mitarbeiter in verschiedenen Zielgruppen.