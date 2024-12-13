HR-Orientierungsvideo-Generator: Schnelle, einfache Einarbeitungsvideos
Erstellen Sie sofort professionelle, ansprechende Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter mit fortschrittlichen KI-Avataren, um das Engagement neuer Mitarbeiter zu steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein prägnantes 90-sekündiges HR-Orientierungsvideo, um wesentliche Unternehmensrichtlinien und Vorteile für neue Mitarbeiter zu klären. Streben Sie einen klaren, informativen visuellen Stil mit modernen Grafiken und On-Screen-Text an, unterstützt von einem professionellen, beruhigenden Audioton. Dieses Video, das durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird, richtet sich an neue Mitarbeiter während ihrer ersten Einarbeitung, um sicherzustellen, dass sie wichtige Informationen schnell erfassen.
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das eine schnelle, ansprechende Tour durch unsere wesentlichen virtuellen Kollaborationstools und Plattformen bietet. Dieses Video ist für alle Mitarbeiter gedacht, insbesondere für neue Mitarbeiter, um sich schnell mit unserem digitalen Arbeitsplatz vertraut zu machen. Der visuelle Stil sollte schnell und visuell sauber sein, mit Bildschirmfreigabe-Elementen, während der Ton hilfreich und prägnant bleibt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuellen Inhalte zu verbessern und hervorzuheben.
Erstellen Sie ein inspirierendes 75-sekündiges Video, das die Kernwerte und die Mission des Unternehmens für alle Teammitglieder verstärkt. Das Ziel ist es, das Mitarbeiterengagement zu steigern und ein gemeinsames Gefühl der Zielsetzung zu fördern. Visuell sollte ein eleganter, professioneller und motivierender Look angestrebt werden, mit hochwertigem Stockmaterial, ergänzt durch ein ermutigendes und autoritatives Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und das Behalten in verschiedenen Betrachtungsumgebungen sicherzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Effiziente Erstellung von Einarbeitungsvideos.
Produzieren Sie schnell umfassende Einarbeitungsvideos für globale Teams, um konsistente Botschaften und skalierbare Schulungen sicherzustellen.
Steigerung des Mitarbeiterengagements und der Bindung.
Verbessern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter und die Wissensspeicherung mit dynamischen, KI-gestützten Schulungsvideos, die das Lernen interaktiver und einprägsamer machen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von HR-Orientierungsvideos optimieren?
HeyGen fungiert als effizienter HR-Orientierungsvideo-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Text-zu-Video aus Skripten in ansprechende Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter zu verwandeln. Mit anpassbaren Videovorlagen und realistischen KI-Avataren reduziert HeyGen die Produktionszeit für Ihre wesentlichen HR-Inhalte erheblich.
Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Videogenerator für Mitarbeiterschulungen?
HeyGen ist ein leistungsstarker KI-Videogenerator für Schulungsvideos, der generative KI nutzt, um schnell hochwertige Inhalte zu produzieren. Es bietet KI-Schauspieler und automatische Untertitel/Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsmodule zugänglich und professionell sind.
Ist HeyGen geeignet für die Erstellung mehrsprachiger Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter?
Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung mehrsprachiger Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter, dank seiner fortschrittlichen KI-Videogenerator-Fähigkeiten. Es bietet vielfältige KI-Schauspieler und mehrsprachige Voiceovers, die es Ihnen ermöglichen, eine globale Belegschaft mit maßgeschneiderten Inhalten zu erreichen.
Wie hilft HeyGen, das Mitarbeiterengagement während der Einarbeitung zu verbessern?
HeyGen steigert das Mitarbeiterengagement erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, dynamische und personalisierte Einarbeitungsvideos zu erstellen. Seine anpassbaren Videovorlagen erlauben es Ihnen, ein konsistentes und ansprechendes neues Mitarbeitererlebnis zu gestalten, das Ihren Einarbeitungsprozess wirkungsvoller und einprägsamer macht.