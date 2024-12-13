HR-Orientierungsvideo-Generator: Schnelle, einfache Einarbeitungsvideos

Erstellen Sie sofort professionelle, ansprechende Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter mit fortschrittlichen KI-Avataren, um das Engagement neuer Mitarbeiter zu steigern.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf die lebendige Unternehmenskultur und die Einzigartigkeit unseres Teams konzentriert. Die Zielgruppe sind neue Mitarbeiter, die sich sofort in das neue Mitarbeitererlebnis integriert fühlen sollen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit hellen Farben und freundlichen KI-Avataren, die diverse Teammitglieder repräsentieren, begleitet von einem optimistischen, professionellen Audiostil, der durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erzeugt wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 90-sekündiges HR-Orientierungsvideo, um wesentliche Unternehmensrichtlinien und Vorteile für neue Mitarbeiter zu klären. Streben Sie einen klaren, informativen visuellen Stil mit modernen Grafiken und On-Screen-Text an, unterstützt von einem professionellen, beruhigenden Audioton. Dieses Video, das durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert wird, richtet sich an neue Mitarbeiter während ihrer ersten Einarbeitung, um sicherzustellen, dass sie wichtige Informationen schnell erfassen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das eine schnelle, ansprechende Tour durch unsere wesentlichen virtuellen Kollaborationstools und Plattformen bietet. Dieses Video ist für alle Mitarbeiter gedacht, insbesondere für neue Mitarbeiter, um sich schnell mit unserem digitalen Arbeitsplatz vertraut zu machen. Der visuelle Stil sollte schnell und visuell sauber sein, mit Bildschirmfreigabe-Elementen, während der Ton hilfreich und prägnant bleibt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuellen Inhalte zu verbessern und hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 75-sekündiges Video, das die Kernwerte und die Mission des Unternehmens für alle Teammitglieder verstärkt. Das Ziel ist es, das Mitarbeiterengagement zu steigern und ein gemeinsames Gefühl der Zielsetzung zu fördern. Visuell sollte ein eleganter, professioneller und motivierender Look angestrebt werden, mit hochwertigem Stockmaterial, ergänzt durch ein ermutigendes und autoritatives Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und das Behalten in verschiedenen Betrachtungsumgebungen sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein HR-Orientierungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative HR-Orientierungsvideos, die neue Mitarbeiter willkommen heißen und Ihren Einarbeitungsprozess optimieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihr bestehendes HR-Orientierungsskript direkt in HeyGen ein, um die Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu nutzen und Text sofort in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihr Unternehmen zu repräsentieren und einen professionellen und ansprechenden Präsentator für Ihre Einarbeitungsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Szenen, Hintergrundmusik und mehrsprachigen Voiceovers, um Ihre Schulungsvideos für eine globale Belegschaft zugänglicher und wirkungsvoller zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an und generieren Sie hochwertige Videodateien mit automatisch integrierten Untertiteln/Captions, bereit zur Weitergabe oder LMS-Integration.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachung komplexer HR-Richtlinien

Klärung komplexer HR-Richtlinien und Unternehmensinformationen, um sie für neue Mitarbeiter leicht verständlich zu machen und administrative Anfragen zu reduzieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von HR-Orientierungsvideos optimieren?

HeyGen fungiert als effizienter HR-Orientierungsvideo-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Text-zu-Video aus Skripten in ansprechende Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter zu verwandeln. Mit anpassbaren Videovorlagen und realistischen KI-Avataren reduziert HeyGen die Produktionszeit für Ihre wesentlichen HR-Inhalte erheblich.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Videogenerator für Mitarbeiterschulungen?

HeyGen ist ein leistungsstarker KI-Videogenerator für Schulungsvideos, der generative KI nutzt, um schnell hochwertige Inhalte zu produzieren. Es bietet KI-Schauspieler und automatische Untertitel/Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsmodule zugänglich und professionell sind.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung mehrsprachiger Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter?

Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung mehrsprachiger Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter, dank seiner fortschrittlichen KI-Videogenerator-Fähigkeiten. Es bietet vielfältige KI-Schauspieler und mehrsprachige Voiceovers, die es Ihnen ermöglichen, eine globale Belegschaft mit maßgeschneiderten Inhalten zu erreichen.

Wie hilft HeyGen, das Mitarbeiterengagement während der Einarbeitung zu verbessern?

HeyGen steigert das Mitarbeiterengagement erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, dynamische und personalisierte Einarbeitungsvideos zu erstellen. Seine anpassbaren Videovorlagen erlauben es Ihnen, ein konsistentes und ansprechendes neues Mitarbeitererlebnis zu gestalten, das Ihren Einarbeitungsprozess wirkungsvoller und einprägsamer macht.

