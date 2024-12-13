HR-Onboarding-Video-Tool: Talente gewinnen & binden
Erstellen Sie personalisierte Willkommensvideos und verbessern Sie Schulungsmodule mit AI-Avataren für ein unvergessliches Mitarbeitererlebnis.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video für Remote-HR-Teams, das zeigt, wie man 'mitreißende Videositzungen' für 'Remote-Onboarding' durchführt. Visuell sollte es dynamisch und modern sein, mit nahtlosen Übergängen zwischen verschiedenen professionellen 'Vorlagen & Szenen', um verschiedene Aspekte des Onboardings hervorzuheben. Der Ton wird eine klare Erzählung sein, ergänzt durch 'Untertitel' für Barrierefreiheit, die demonstriert, wie HeyGen virtuelle Einführungen in eindrucksvolle Erlebnisse verwandelt.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo für L&D-Spezialisten, das sich auf die 'Anpassung' von 'Schulungsmodulen' mit HeyGens 'animierten Vorlagen' konzentriert. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und hell sein, mit schnellen Schnitten, die zeigen, wie man ein Skript schnell in ansprechende Inhalte verwandelt, indem man 'Text-zu-Video aus Skript' verwendet und lebendige Grafiken aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' einbezieht. Eine klare, instruktive Voiceover wird die Zuschauer durch den kreativen Prozess führen.
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer und HR-Generalisten, das die Einfachheit der Erstellung überzeugender 'Onboarding-Videos' mit HeyGens 'AI-gestützten Funktionen' demonstriert. Die visuelle Ästhetik wird sauber und zugänglich sein und zeigen, wie mühelos 'AI-Avatare' wichtige Informationen vermitteln können. Der Ton wird eine freundliche, beruhigende Voiceover sein, die die Kraft von professionell aussehendem Inhalt betont, der durch 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' leicht für jede Plattform optimiert werden kann.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Onboarding-Engagement und -Bindung steigern.
Steigern Sie das Engagement und die Wissensbindung neuer Mitarbeiter durch AI-gestützte Videositzungen für ein effektives Mitarbeiter-Onboarding.
Onboarding-Inhaltserstellung optimieren.
Erstellen Sie schnell vielfältige Onboarding-Videos und Schulungsmodule, um umfassende Inhalte für jeden neuen Mitarbeiter zugänglich zu machen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unseren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess verbessern?
HeyGen ist ein innovatives HR-Onboarding-Video-Tool, das Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess erheblich vereinfacht und verbessert. Es ermöglicht Ihnen, mitreißende Videositzungen und personalisierte Willkommensvideos mit AI-Avataren zu erstellen, wodurch das Remote-Onboarding für jeden neuen Mitarbeiter dynamisch und konsistent wird.
Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Onboarding-Videos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos authentisch Ihre einzigartige Unternehmenskultur und Marke widerspiegeln. Sie können eine Vielzahl von Videovorlagen, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie AI-gestützte Funktionen nutzen, um visuell ansprechende und personalisierte Willkommensvideos und Schulungsmodule zu erstellen.
Wie vereinfachen HeyGens AI-Funktionen die Videoerstellung für HR-Teams?
HeyGens AI-gestützte Funktionen vereinfachen die Videoerstellung, indem sie HR-Teams ermöglichen, Skripte mühelos in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln. Mit der Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität und der fortschrittlichen Voiceover-Generierung können Sie schnell hochwertige Schulungsmodule und Onboarding-Videos produzieren, ohne umfangreiche Produktionserfahrung.
Kann HeyGen großangelegte Remote-Mitarbeiter-Onboarding-Initiativen unterstützen?
Absolut, HeyGen ist als skalierbares Video-Tool für umfassendes Mitarbeiter-Onboarding konzipiert, insbesondere für großangelegte Remote-Initiativen. Seine effizienten Videovorlagen und anpassbaren AI-Avatare gewährleisten, dass Sie konsistent hochwertige, personalisierte Willkommensvideos an eine globale Belegschaft liefern können, was einen einheitlichen und professionellen Start für alle garantiert.