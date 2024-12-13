Der ultimative HR-Onboarding-Video-Maker für nahtlose Integrationen

Vereinfachen Sie die Integration neuer Mitarbeiter und erstellen Sie schnell effektive, ansprechende Onboarding-Videos mit leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion.

Stellen Sie sich ein lebendiges 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter vor, in dem eine vielfältige Besetzung von KI-Avataren verschiedene Teammitglieder und Abteilungen vorstellt. Dieses ansprechende Onboarding-Video verwendet warme, einladende moderne Animationen und fröhliche Hintergrundmusik, um die Unternehmenskultur zu vermitteln und neuen Mitarbeitern sofort ein Gefühl der Verbundenheit und Wertschätzung zu geben. Durch die Nutzung der KI-Avatare von HeyGen können HR-Teams die Begrüßung schnell für verschiedene Rollen oder Regionen personalisieren.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives 60-sekündiges Video speziell für neue Mitarbeiter, das die wesentlichen Unternehmensvorteile und -richtlinien klar umreißt. Dieses Video sollte klare, prägnante Motion Graphics zusammen mit einer professionellen Voiceover und ruhiger, informativer Musik verwenden, um die Informationsaufnahme zu gewährleisten. Die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen macht es mühelos, umfangreiche Richtliniendokumente in leicht verdauliche visuelle Inhalte zu verwandeln und den Prozess der Erstellung eines effektiven Onboarding-Videos zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges "Ein Tag im Leben"-Video, das sich an potenzielle Mitarbeiter oder neue Teammitglieder richtet und die spannende tägliche Routine in einer bestimmten Abteilung zeigt. Dieses kurze, wirkungsvolle Video sollte schnelle Schnitte, eine Mischung aus realen Aufnahmen und subtilen Animationselementen enthalten, alles untermalt von mitreißender Hintergrundmusik. Durch die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen können Ersteller leicht fesselnde visuelle Inhalte finden, um das Mitarbeitererlebnis zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 50-sekündiges Video, in dem ein virtueller Leiter, unterstützt von einem KI-Avatar, die Kernmission und Werte des Unternehmens allen neuen Mitarbeitern vorstellt. Dieses professionelle und wirkungsvolle Video sollte einen direkten Ansprechstil nutzen, ergänzt durch filmische Musik und klare Untertitel für Barrierefreiheit. Die Nutzung der Voiceover-Generierung von HeyGen sorgt für eine konsistente und wirkungsvolle Vermittlung der Unternehmensvision und macht dieses HR-Onboarding-Video zu einem kraftvollen Werkzeug für die kulturelle Integration.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der HR-Onboarding-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient professionelle, ansprechende HR-Onboarding-Videos, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und Ihren Schulungsprozess zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl vorgefertigter Video-Vorlagen oder generieren Sie ein Skript mit KI-gestützten automatisch generierten Skripten, um ein neues Video zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre individuellen Elemente hinzu
Passen Sie Inhalte an, indem Sie das Branding Ihres Unternehmens integrieren, aus verschiedenen KI-Avataren auswählen und relevante kreative Assets aus der Medienbibliothek einfügen.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechende Erzählungen
Erwecken Sie Ihr Skript mit hochwertiger Voiceover-Generierung zum Leben und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement für alle neuen Mitarbeiter zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre professionellen Onboarding-Videos und exportieren Sie sie einfach mit verschiedenen Größenanpassungs- und Exportoptionen für eine nahtlose Verteilung über Plattformen hinweg.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe HR-Informationen vereinfachen

Übersetzen Sie komplexe Unternehmensrichtlinien, Vorteile und Verfahren in klare, leicht verständliche Videoformate, um kritische Informationen für neue Mitarbeiter leicht zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das HR-Onboarding mit Videos verbessern?

HeyGen transformiert das HR-Onboarding, indem es die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos mit realistischen KI-Avataren und nahtloser Text-zu-Video-Konvertierung ermöglicht. Dieser KI-Onboarding-Video-Maker vereinfacht den Prozess, wodurch es einfacher wird, wesentliche Informationen zu vermitteln und ein einladendes Erlebnis für neue Mitarbeiter zu schaffen.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für Onboarding-Videos?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Assets zur Gestaltung dynamischer Onboarding-Videos, darunter diverse animierte Vorlagen und anpassbare animierte Charaktere. Nutzer können auch reichhaltige Grafiken, Videos und Musik-Assets aus unserer Medienbibliothek nutzen, zusammen mit Branding-Kontrollen, um professionelle und wirkungsvolle Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen personalisierte Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es HR-Teams, Inhalte anzupassen und wirklich personalisierte Video-Onboarding-Erlebnisse für jeden neuen Mitarbeiter zu liefern. Mit Funktionen wie Voiceover-Generierung und anpassbaren Untertiteln sorgt HeyGen dafür, dass jeder Mitarbeiter eine maßgeschneiderte und ansprechende Einführung in Ihre Unternehmenskultur und Rollen erhält.

Bietet HeyGen anpassbare Video-Vorlagen für HR-Teams?

Absolut, HeyGen bietet eine breite Palette von Video-Vorlagen, die speziell für HR-Teams entwickelt wurden, um die Erstellung effektiver Onboarding-Videos zu vereinfachen. Unsere benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es, diese Vorlagen und Szenen ohne Vorkenntnisse anzupassen, sodass Sie Inhalte schnell an Ihre spezifischen organisatorischen Bedürfnisse anpassen können.

