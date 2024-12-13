Effizienzsteigerung mit einem HR-Onboarding-Video-Generator
Bieten Sie neuen Mitarbeitern fesselnde Onboarding-Erlebnisse. Erstellen Sie mühelos professionelle Videos mit den AI-Avataren von HeyGen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich vor, ein HR-Experte muss schnell ein ansprechendes 45-sekündiges Onboarding-Video mit einer vordefinierten Vorlage erstellen. Gestalten Sie ein modernes, informatives Video mit klaren visuellen Elementen und klarem Ton, das neue Mitarbeiter durch ihre erste Woche führt, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Video speziell für Remote-Mitarbeiter, das wesentliche Informationen für den ersten Tag wie IT-Einrichtung und Kommunikationstools abdeckt. Der visuelle Stil sollte freundlich und interaktiv sein und auf dem Bildschirm Text für wichtige Punkte einblenden, alles nahtlos aus einem umfassenden Skript generiert mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges AI-Video für die Unternehmensleitung, das die Vorteile eines verbesserten Mitarbeiter-Onboarding-Prozesses zusammenfasst. Dieses Video sollte einen polierten, wirkungsvollen visuellen Stil mit einer professionellen Voiceover verwenden, um eine überzeugende Botschaft zu vermitteln, indem HeyGens Voiceover-Generierung genutzt wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training.
Verbessern Sie das Mitarbeiter-Onboarding und die Lernerfahrungen, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter von Anfang an engagiert bleiben und wichtige Informationen behalten.
Skalieren Sie das Onboarding und erreichen Sie alle neuen Mitarbeiter.
Produzieren Sie mühelos umfassende Onboarding-Inhalte, um eine konsistente Botschaft und Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten, egal wo sie sich befinden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Onboarding-Videos?
HeyGen macht die Erstellung von HR-Onboarding-Videos mühelos, indem es seinen leistungsstarken AI-Video-Generator nutzt, der eine umfassende Bibliothek an anpassbaren Videovorlagen enthält. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell professionelle und ansprechende Inhalte für das Mitarbeiter-Onboarding zu produzieren, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.
Kann ich die AI-Avatare und Inhalte für meine Onboarding-Videos mit HeyGen anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Videopersonalisierung, sodass Sie aus verschiedenen AI-Avataren auswählen oder sogar eigene erstellen können. Sie können auch Skripte personalisieren und natürlich klingende Voiceovers hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Onboarding-Video den einzigartigen Stil und die Botschaft Ihrer Marke perfekt widerspiegelt.
Welche Arten von Videovorlagen sind für das Mitarbeiter-Onboarding auf HeyGen verfügbar?
HeyGen bietet eine breite Auswahl an fachmännisch gestalteten Videovorlagen, die speziell für das Mitarbeiter-Onboarding zugeschnitten sind. Diese einfach anpassbaren Vorlagen ermöglichen es Ihnen, effizient professionelle Videos zu erstellen und ein konsistentes und ansprechendes Willkommenserlebnis für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten.
Wie kann HeyGen bei der Erstellung professioneller und teilbarer Onboarding-Videos helfen?
HeyGen, als fortschrittlicher AI-Video-Generator, ermöglicht die Erstellung hochwertiger, professioneller Onboarding-Videos mit unvergleichlicher Leichtigkeit. Sobald Ihr Onboarding-Video fertig ist, kann es mühelos in verschiedenen Formaten geteilt und exportiert werden, um das Erlebnis neuer Mitarbeiter auf allen Plattformen zu optimieren.