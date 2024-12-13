HR-Onboarding-Schulungsvideos: Mitarbeiterbindung steigern

HR-Onboarding-Schulungsvideos: Mitarbeiterbindung steigern

Binden Sie neue Mitarbeiter ein und stärken Sie die Unternehmenskultur mit dynamischen Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um mühelos fesselnde Inhalte zu erstellen.

Gestalten Sie ein informatives und dennoch ansprechendes 60-sekündiges Video, das die Besonderheiten des Remote-Onboardings anspricht und sicherstellt, dass sich neue Mitarbeiter von Anfang an verbunden und unterstützt fühlen. Verwenden Sie einen sauberen, modernen visuellen Stil mit animierten Grafiken und realen Szenarien, um Best Practices für die virtuelle Zusammenarbeit zu veranschaulichen, alles angetrieben von einer professionell generierten Stimme aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo, das einen kritischen Aspekt des Onboarding-Prozesses des Unternehmens veranschaulicht, wie z.B. die Einrichtung wesentlicher Software oder die Navigation durch interne Kommunikationstools. Dieses Video sollte klare, schrittweise visuelle Anleitungen mit Bildschirmaufnahmen und einfachen Grafiken enthalten, wobei HeyGens Untertitel/Captions verwendet werden, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten, ergänzt durch einen ruhigen, instruktiven Ton.
Erstellen Sie ein fesselndes 75-sekündiges Video, das die Mitarbeiterbindung steigern soll, indem es den greifbaren Einfluss zeigt, den neue Mitarbeiter in den ersten Monaten haben können. Die visuelle Erzählung sollte dynamisch und inspirierend sein, authentische Mitarbeiterzeugnisse mit relevantem Filmmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung kombinieren, alles untermalt von einem erhebenden Soundtrack und klarer Erzählung, die sich an neue Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen richtet.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie HR-Onboarding-Schulungsvideos funktionieren

Begrüßen Sie neue Mitarbeiter effektiv und optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess mit ansprechenden Videoinhalten, die die Unternehmenskultur und wichtige Informationen mühelos einführen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Video
Beginnen Sie mit der Auswahl aus verschiedenen Videovorlagen oder der Erstellung von Inhalten aus Ihrem Skript. Dies legt die Grundlage für Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos und stellt sicher, dass wichtige Informationen effektiv strukturiert sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Sie können auch ein natürlich klingendes Voiceover aus Ihrem Skript generieren, um die Schulungsvideos für neue Mitarbeiter dynamischer zu gestalten.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Branding und Medien
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens anwenden, einschließlich Logos und Farben. Integrieren Sie relevante visuelle Darstellungen aus der Medienbibliothek, um Ihre Unternehmenskultur und Werte effektiv zu vermitteln.
4
Step 4
Einfach exportieren und verteilen
Finalisieren Sie Ihre HR-Onboarding-Schulungsvideos, indem Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen, und exportieren Sie sie dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Integration in Ihren Onboarding-Prozess und Ihre Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Willkommensvideos erstellen

Entwickeln Sie überzeugende und inspirierende Willkommensvideos, die die Unternehmenskultur effektiv einführen und neue Teammitglieder von Anfang an motivieren.

Wie kann HeyGen Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter transformieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig personalisierte und "fesselnde Videos" für "neue Mitarbeiter" mit AI-Avataren und "Text-zu-Video"-Technologie zu erstellen. Dies optimiert den "Onboarding-Prozess", indem es einen unvergesslichen ersten Eindruck mit dynamischen "Willkommensvideos" hinterlässt.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Schulungsvideos?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform zur schnellen Erstellung von "Onboarding-Videos" und "Schulungsvideos". Mit vielfältigen "Videovorlagen", benutzerdefinierten AI-Avataren und "Text-zu-Video"-Fähigkeiten können Sie professionellen Inhalt effizient ohne komplexe Ausrüstung produzieren, was als leistungsstarker "AI-Video-Maker" fungiert.

Ist HeyGen geeignet für die Produktion maßgeschneiderter Remote-Onboarding-Videos, die die Unternehmenskultur widerspiegeln?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte "Remote-Onboarding"-Erfahrungen zu schaffen, die Ihre "Unternehmenskultur" authentisch repräsentieren. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen", benutzerdefinierte "Voiceover-Generierung" und "Untertitel", um sicherzustellen, dass Ihr "Neuer-Mitarbeiter-Video" weltweit Anklang findet und "Mitarbeiterbindung" von Anfang an fördert.

Wie stellt HeyGen sicher, dass HR-Onboarding-Schulungsvideos durchgehend fesselnd sind?

HeyGen konzentriert sich auf "Video-Storytelling", indem es realistische AI-Avatare mit "Text-zu-Video"-Funktionalität kombiniert, um fesselnde "HR-Onboarding-Schulungsvideos" zu produzieren. Dies stellt sicher, dass Ihre "Onboarding-Videos" eine hohe "Mitarbeiterbindung" durch professionelle visuelle Darstellungen und klare Kommunikation aufrechterhalten, was den gesamten "Onboarding-Prozess" vereinfacht.

