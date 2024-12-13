HR-Onboarding-Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Videos

Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Personalisieren Sie Inhalte schnell mit KI-Avataren, um das Onboarding wirkungsvoll zu gestalten.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die ersten Schritte einführt. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der sie durch eine visuell saubere, moderne Benutzeroberfläche führt, mit einer fröhlichen Hintergrundmusik, die das Onboarding-Erlebnis einladend und informativ macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges professionelles HR-Onboarding-Schulungsvideo, das speziell für HR-Teams zur Verteilung während der Einarbeitung neuer Mitarbeiter gedacht ist. Der visuelle Stil sollte klar und geschäftlich sein, mit professioneller Voiceover-Generierung, um wichtige Richtlinien effektiv zu vermitteln. Dieses Video zielt darauf ab, den Prozess der Informationsvermittlung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges barrierefreies Video für das Remote-Onboarding, das neuen Teammitgliedern hilft, sich von Anfang an verbunden zu fühlen. Der visuelle Ansatz sollte warm und einladend sein, mit klaren Untertiteln, um Inhalte zu personalisieren und sicherzustellen, dass alle Informationen unabhängig von Standort oder Audio-Umgebung leicht verständlich sind, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager und Trainer, das zeigt, wie man effizient skalierbare Videoinhalte für verschiedene Abteilungsbedürfnisse erstellt. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und sauber sein, mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, um die schnelle Produktionszeit ohne Qualitätsverlust zu demonstrieren und den Inhaltserstellungsprozess unkompliziert zu gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Onboarding-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Onboarding-Videos mit KI, optimieren Sie Ihren Einarbeitungsprozess und sorgen Sie für ein konsistentes, personalisiertes Erlebnis für jeden Mitarbeiter.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Onboarding-Inhalte. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in ein Voiceover zu verwandeln, das die Grundlage Ihres HR-Onboarding-Schulungsvideos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Szene
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen wählen. Diese visuellen Elemente erwecken Ihre Botschaft zum Leben und machen Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos interaktiver.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Medien hinzu
Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie relevante Bilder oder Bildschirmaufnahmen aus unserer Medienbibliothek, um Inhalte zu personalisieren und umfassende Details bereitzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit den passenden Seitenverhältnissen und exportieren Sie es in hoher Auflösung. Sie erhalten skalierbare Videoinhalte, die bereit sind, geteilt zu werden, und reduzieren die Produktionszeit für Ihre HR-Teams erheblich.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer HR-Themen

.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Richtlinien und -Verfahren in klare, verständliche Videoinhalte, um das Verständnis und die Einhaltung durch die Mitarbeiter zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker HR-Onboarding-Schulungsvideo-Generator, mit dem Sie hochgradig ansprechende Schulungsvideos effizient erstellen können. Dies reduziert die Produktionszeit für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erheblich und macht Ihr Mitarbeiter-Onboarding wirkungsvoller.

Was macht HeyGen zur idealen KI-Videoplattform für HR-Teams?

HeyGen ist die ideale KI-Videoplattform für HR-Teams, da es anpassbare Vorlagen und realistische KI-Avatare bietet. Dies ermöglicht die schnelle Produktion von professionellen, skalierbaren Videoinhalten für verschiedene HR-Bedürfnisse.

Kann HeyGen personalisierte Videos für das Remote-Onboarding erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Inhalte für effektives Remote-Onboarding zu personalisieren, indem KI-Avatare und Bildschirmaufnahmen integriert werden. Dies stellt sicher, dass ansprechende Schulungsvideos erstellt werden, die neue Mitarbeiter unabhängig von ihrem Standort ansprechen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Onboarding-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es als effizienter HR-Onboarding-Schulungsvideo-Generator fungiert, der KI-gestützte Skripte und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Dies verkürzt die Produktionszeit erheblich und macht es zu einem nahtlosen Video-Generator für umfassende Schulungen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo