HR-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungs- und Onboarding-Videos mit lebensechten KI-Avataren.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges technisches Erklärvideo für HR-Profis, das die Effizienz eines HR-Erklärvideo-Generators demonstriert, der KI-gestützte Videoproduktion nutzt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein und eine klare, autoritative KI-Stimme enthalten. Heben Sie HeyGens Fähigkeit hervor, komplexe Skripte direkt in ansprechende Videos zu verwandeln, indem Sie die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und neue HR-Teams, das zeigt, wie man einfach ansprechende animierte Erklärvideos für die interne Kommunikation produziert. Das Video sollte einen freundlichen, zugänglichen visuellen Stil mit lebendigen Animationen haben und HeyGens vielfältige KI-Avatare nutzen, um die Informationen zu präsentieren und den Erstellungsprozess mühelos erscheinen zu lassen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 2-minütigen umfassenden Leitfaden für Unternehmensausbilder und Onboarding-Spezialisten, der die Erstellung effektiver Schulungs- und Onboarding-Videos detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte strukturiert und lehrreich sein, mit klaren Textüberlagerungen und einer unterstützenden KI-Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen den Produktionsprozess vereinfachen und wie Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle Lernenden verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video vor, das sich an technikaffine HR-Manager richtet und die Geschwindigkeit und Qualität der Umwandlung von Rohideen in polierte Inhalte mit Text-zu-Video-Technologie demonstriert. Das Video sollte modern und dynamisch sein, mit klarem Sounddesign und hochwertigen KI-Sprachüberlagerungen. Zeigen Sie, wie HeyGens Sprachgenerierung und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung eine schnelle Inhaltszusammenstellung ermöglichen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein HR-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle HR-Erklärvideos mit KI-gestützten Tools, die Ihre Schulungs-, Onboarding- und interne Kommunikationsbemühungen optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre HR-Inhalte eingeben oder einfügen. Nutzen Sie vorgefertigte Erklärvideo-Vorlagen, um Ihre Botschaft schnell zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren wählen oder Ihre eigenen Medien hochladen, um Ihre animierten Erklärvideos zu bereichern.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Feinschliff hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischen KI-Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen und Akzenten und generieren Sie automatisch Untertitel/Untertitel für die Zugänglichkeit.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre KI-gestützte Videoproduktion, wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis und exportieren Sie es für die nahtlose Integration in Schulungsplattformen oder interne Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erleichtern Sie die interne HR-Kommunikation

.

Erstellen Sie schnell ansprechende interne HR-Kommunikationsvideos und Ankündigungen, um wichtige Botschaften effektiv in der gesamten Organisation zu übermitteln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Erklärvideos mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Videoproduktion, um Textskripte in professionelle animierte Erklärvideos zu verwandeln. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, realistische KI-Avatare zu erstellen und sie mit natürlichen KI-Sprachüberlagerungen zu synchronisieren, was HeyGen zu einem äußerst effizienten HR-Erklärvideo-Generator macht.

Welche Bearbeitungsmöglichkeiten bietet HeyGen für die detaillierte Videopersonalisierung?

HeyGen bietet einen robusten Drag-and-Drop-Videoeditor mit umfangreichen Anpassungsoptionen. Sie können problemlos Untertitel/Untertitel hinzufügen, Elemente aus unserer Medienbibliothek integrieren und sicherstellen, dass Ihre animierten Erklärvideos perfekt mit der Botschaft Ihrer Marke übereinstimmen, durch unser Online-Tool.

Kann HeyGen helfen, schnell professionelle animierte Erklärvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen ist für die schnelle Videoproduktion konzipiert und bietet eine breite Palette von Erklärvideo-Vorlagen, um Ihre Projekte zu starten. Als intuitives Online-Tool ermöglicht es den Nutzern, effizient hochwertige animierte Erklärvideos zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Welchen Einfluss haben HeyGens KI-Avatare und Sprachüberlagerungen auf Unternehmensvideos?

HeyGens realistische KI-Avatare und natürliche KI-Sprachüberlagerungen verbessern das Engagement in interner Kommunikation sowie Schulungs- und Onboarding-Videos erheblich. Diese KI-gestützten Funktionen ermöglichen eine konsistente Botschaft und ein personalisiertes Gefühl für verschiedene Unternehmensanwendungen, von HR bis zu Social-Media-Inhalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo