HR-Erklärvideo-Maker zur Vereinfachung der HR-Kommunikation

Produzieren Sie schnell ansprechende HR-Erklärvideos mit lebensechten AI-Avataren, um Richtlinien, Vorteile und Schulungsupdates klar zu kommunizieren.

Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für neue Mitarbeiter, das Ihre Unternehmenskultur und Werte präsentiert. Dieses Video, das auf die Einarbeitung neuer Mitarbeiter abzielt, sollte einen freundlichen, professionellen visuellen Stil mit warmen Farbpaletten und einem ansprechenden, lebhaften Audiotrack aufweisen, wobei HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung effektiv zur Begrüßung eingesetzt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 90-sekündiges Erklärvideo, das die aktualisierte Richtlinie für Remote-Arbeit für bestehende Mitarbeiter darlegt. Das Video, das sich an aktuelle Mitarbeiter in allen Abteilungen richtet, sollte einen klaren, informativen und professionellen visuellen und audiovisuellen Stil haben, mit scharfen Grafiken und einer ruhigen, autoritativen Stimme, ergänzt durch Untertitel/Bildunterschriften und Text-zu-Video-Funktionen aus dem Skript für maximale Klarheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, um Manager und Teamleiter zur Teilnahme an einem bevorstehenden Führungskräfteentwicklungsprogramm zu ermutigen. Das Video, das sich an das mittlere Management richtet, erfordert einen inspirierenden und professionellen visuellen Stil mit kraftvollen Stockaufnahmen und einem energetischen, motivierenden Soundtrack, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Auswahl an Vorlagen & Szenen für eine polierte Präsentation genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein fröhliches 30-sekündiges Video zur Förderung des neuen Mitarbeiter-Wellness-Programms für alle Mitarbeiter. Dieses helle und positive Video, das für alle Mitarbeiter gedacht ist, benötigt eine lebendige, moderne animierte Ästhetik, begleitet von einem aufmunternden Hintergrundmusikstück und einem freundlichen Voiceover, das die Vorteile des Programms durch HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung zeigt, um eine breite Zugänglichkeit und Wirkung zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Erklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende HR-Erklärvideos für Schulungen, Einarbeitung und interne Kommunikation mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Erstellen Sie ansprechende Inhalte, indem Sie aus verschiedenen Erklärvideo-Vorlagen wählen, die für HR-Themen entwickelt wurden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen lebensechten AI-Avatar auswählen, der Ihre HR-Inhalte erzählt und einen professionellen Touch verleiht.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und professionelle Audio hinzu
Vermitteln Sie Ihre Botschaft klar, indem Sie professionelle Voiceovers direkt aus Ihrem Skript generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie mit Barrierefreiheit
Finalisieren Sie Ihr HR-Erklärvideo, indem Sie genaue Untertitel/Bildunterschriften hinzufügen, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Informationen

.

Verwandeln Sie komplexe HR-Richtlinien, Vorteile und Verfahren in leicht verständliche Erklärvideos, um das Verständnis zu verbessern und Anfragen zu reduzieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen HR-Abteilungen bei der Erstellung ansprechender Erklärvideos unterstützen?

HeyGen dient als intuitiver HR-Erklärvideo-Maker, der Abteilungen ermöglicht, schnell ansprechende Erklärvideos für Schulungen, Einarbeitung und Richtlinienerklärungen zu produzieren. Unsere AI-gestützte Videoproduktion vereinfacht den Prozess mit anpassbaren Vorlagen, AI-Avataren und professionellen Voiceovers, um die interne Kommunikation effektiv zu verbessern.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Videoproduktion, um Text mühelos in dynamische Videos zu verwandeln. Benutzer können aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen und realistische, professionelle Voiceovers direkt aus einem Skript generieren, was die Videoproduktion für jeden zugänglich macht.

Ist es einfach, animierte Erklärvideos in HeyGen anzupassen?

Ja, HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und eine umfangreiche Bibliothek von Erklärvideo-Vorlagen, die die Anpassung einfach machen. Sie können problemlos benutzerdefinierte Branding-Elemente integrieren, aus umfangreichem Stockmaterial auswählen und Ihre animierten Erklärvideos personalisieren, um Ihre Botschaft perfekt zu vermitteln.

Kann HeyGen professionelle Voiceovers und Untertitel für meine Videos bereitstellen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung professioneller Voiceovers in verschiedenen Sprachen und Akzenten, um eine hochwertige Audioqualität für Ihre Inhalte zu gewährleisten. Darüber hinaus generiert unsere Plattform automatisch genaue Untertitel und Bildunterschriften, um die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Zuschauer zu verbessern.

