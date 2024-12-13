HR-Compliance-Video-Maker: Vereinfachen Sie Ihr Training heute

Steigern Sie die Wissensspeicherung Ihrer HR-Trainingsvideos mit realistischen AI-Avataren, die Compliance ansprechend und effizient machen.

Gestalten Sie ein 60-sekündiges einführendes Video für neue Mitarbeiter, das sich auf die wesentlichen Grundlagen der HR-Compliance und die Unternehmenswerte konzentriert. Zielgruppe sind neue Mitarbeiter, mit einem hellen, professionellen visuellen Stil und einem lebhaften Hintergrundtrack, wobei HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen für ein konsistentes Markenbild während des Onboardings genutzt werden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges dynamisches Compliance-Trainingsvideo, das die Datenschutzbestimmungen erklärt. Dieses Video richtet sich an alle bestehenden Mitarbeiter für das jährliche Auffrischungstraining und verwendet einen klaren, szenariobasierten visuellen Ansatz mit einer ernsten, aber zugänglichen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Informationen in einem leicht verständlichen Format zu präsentieren und das Wissen zu festigen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo, das eine neue HR-Richtlinie zu Richtlinien für Remote-Arbeit ankündigt. Dieses Video ist für HR-Manager gedacht, um es an ihre Teams zu verteilen, und bietet einen modernen, informativen visuellen Stil mit einer direkten und autoritativen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell eine professionelle Präsentation für dieses wichtige HR-Compliance-Update zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Motivationsvideo, das positives Verhalten am Arbeitsplatz und Initiativen zur Mitarbeiterbindung betont. Dieses Video ist für alle Mitarbeiter gedacht und sollte einen leichten, visuell ansprechenden Stil mit einer ermutigenden, warmen Stimme haben. Erzeugen Sie das überzeugende Audio mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um das Personal an einen positiven Aspekt der Unternehmenskultur zu erinnern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Compliance-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und präzise HR-Compliance- und Trainingsvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform, die eine hohe Wissensspeicherung bei den Mitarbeitern gewährleistet.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Compliance-Trainingsskripts. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihren Text sofort in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln, was den Prozess der Erstellung eines HR-Compliance-Videos intuitiv und effizient macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren", um Ihre HR-Botschaft professionell und inklusiv zu repräsentieren. Diese Avatare erwecken Ihre HR-Trainingsvideos zum Leben und steigern das Engagement und das Verständnis der Mitarbeiter, ohne dass Schauspieler oder aufwendige Dreharbeiten erforderlich sind.
3
Step 3
Anwenden von Marken-Konsistenz
Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen, indem Sie die Markenfarben, Logos und Schriftarten Ihrer Organisation anwenden. HeyGens "Branding-Kontrollen" ermöglichen es Ihnen, ein professionelles und vertrautes Erscheinungsbild für alle Ihre Unternehmensschulungsprogramme beizubehalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie "Untertitel/Untertitel" für Barrierefreiheit und verbessertes Lernen hinzufügen. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihre polierten Compliance-Trainingsvideos einfach in verschiedenen Formaten, bereit zur Verteilung an Ihr Team oder Ihr Lernmanagementsystem.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Richtlinien

Verwandeln Sie komplexe HR-Richtlinien und Compliance-Richtlinien in klare, verständliche Videos, die das Verständnis und die Einhaltung durch die Mitarbeiter verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Compliance- und Trainingsvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von HR-Compliance-Video-Inhalten und AI-HR-Trainingsvideos durch fortschrittliche AI-Avatare und die Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität. Unsere Plattform ermöglicht es Teams, schnell professionelle und ansprechende Schulungsmaterialien aus einem einfachen Skript zu erstellen, was sie zu einem leistungsstarken HR-Compliance-Video-Maker macht.

Kann HeyGen die Wissensspeicherung in Unternehmensschulungsprogrammen verbessern?

Ja, HeyGen steigert die Wissensspeicherung und Mitarbeiterbindung erheblich durch dynamische Erklärvideos mit realistischen AI-Avataren. Indem trockene Inhalte in ansprechende animierte Videos verwandelt werden, stellt HeyGen sicher, dass Ihr Unternehmensschulungsprogramm effektiv bei den Mitarbeitern ankommt.

Welche Branding-Kontrollen sind für mit HeyGen erstellte HR-Trainingsvideos verfügbar?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre HR-Trainingsvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach mit anpassbaren Vorlagen integrieren und so ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Unternehmensschulungsprogramme beibehalten.

Ist HeyGen ein effizientes Werkzeug zur Entwicklung von Onboarding-Videos?

Absolut, HeyGen ist ein unglaublich effizienter Video-Maker zur Entwicklung hochwertiger Onboarding-Videos und zur Beschleunigung des Mitarbeiter-Onboardings. Die Text-zu-Video aus Skript-Funktion unserer Plattform ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und damit eine zügige Bereitstellung wesentlicher Schulungsvideos.

