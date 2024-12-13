HR-Compliance-Video-Generator: Schulungen vereinfachen

Verwandeln Sie mühelos Skripte in ansprechende Compliance-Trainingsvideos durch Text-zu-Video-Konvertierung, um Mitarbeiterengagement und Wissensretention zu verbessern.

492/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Compliance-Trainingsvideo, das alle Mitarbeiter über aktuelle regulatorische Änderungen informiert. Dieses Video sollte einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit prägnanten Textüberlagerungen annehmen, präsentiert von diversen AI-Avataren, um das Wissen optimal zu behalten, und HeyGens AI-Avatare-Funktion nutzen, um eine dynamische und zugängliche Präsentation zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges HR-Trainingsvideo, das sich an Manager und Teamleiter richtet und die Bedeutung von inklusiver Kommunikation und positiver Mitarbeiterbindung betont. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und klar sein, wobei HeyGens Untertitel/Captions verwendet werden, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Botschaften zu verstärken, damit der Inhalt leicht verständlich und einprägsam ist.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Unternehmens-Trainingsvideo für weltweit verteilte Remote-Mitarbeiter, das ein komplexes Thema wie Best Practices zur Cybersicherheit vereinfacht. Das Video sollte einen direkten, autoritativen visuellen Stil haben, der relevantes Stockmaterial mit dynamischen Texterklärungen kombiniert, effizient erstellt durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, und die Plattform als effektive AI-Videoplattform für die globale Verbreitung hervorheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Compliance-Video-Generator funktioniert

Nutzen Sie eine AI-Videoplattform, um effizient ansprechende HR-Trainingsvideos zu erstellen, die die Wissensretention verbessern und die Einhaltung von Vorschriften mühelos sicherstellen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihre HR-Compliance-Inhalte in die HeyGen AI-Videoplattform ein. Unsere Text-zu-Video-Konvertierungsfunktion wird Ihren Text sofort in eine visuelle Erzählung verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese digitalen Präsentatoren werden Ihre wichtigen Compliance-Trainingsbotschaften professionell übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers für Ihr Skript in verschiedenen Sprachen. Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um das Video anzupassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Compliance-Video
Erstellen Sie Ihr finales HR-Compliance-Video. Exportieren und integrieren Sie es einfach in Ihr Learning Management System (LMS) für skalierbare Unternehmensschulungen und verbesserte Wissensretention.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe HR-Themen und verbessern Sie die Bildung

.

Verwandeln Sie komplexe HR-Vorschriften in klare, verständliche Videoinhalte, um das Verständnis und die Einhaltung erheblich zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von HR-Compliance-Videos vereinfachen?

HeyGen dient als fortschrittliche AI-Videoplattform, die Ihre HR-Compliance-Videoskripte mühelos in ansprechende Inhalte verwandelt. Mit leistungsstarker Text-zu-Video-Konvertierung und anpassbaren AI-Avataren rationalisiert HeyGen den gesamten Videoproduktionsprozess.

Welche Vorteile bietet HeyGen für Unternehmens-Trainingsvideos?

HeyGen bietet eine skalierbare und kosteneffiziente Lösung zur Erstellung hochwertiger Unternehmens-Trainingsvideos. Nutzen Sie unsere vorgefertigten Vorlagen und die AI-Voiceover-Generierung, um schnell professionellen Inhalt zu produzieren, der die Wissensretention und das Mitarbeiterengagement verbessert.

Kann HeyGen das Mitarbeiterengagement in HR-Schulungen verbessern?

Absolut. HeyGen nutzt realistische AI-Avatare und Branding-Kontrollen, um dynamische HR-Trainingsvideos zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln. Dieser personalisierte Ansatz hilft, das Mitarbeiterengagement zu steigern und die Wissensretention erheblich zu verbessern.

Wie erleichtert HeyGen die schnelle AI-Videoproduktion für HR?

HeyGen beschleunigt die AI-Videoproduktion, indem Sie Videos direkt aus Textskripten mit realistischen Voiceovers und automatischen Untertiteln generieren können. Dieser effiziente Text-zu-Video-Konvertierungsprozess stellt sicher, dass Sie schnell wichtige Onboarding-Videos und Schulungsmaterialien erstellen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo