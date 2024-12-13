HR-Kommunikations-Videoersteller: Engagement steigern

Optimieren Sie Ihre Rekrutierungs- und Onboarding-Videos mit professioneller Sprachgenerierung für maximales Mitarbeiterengagement.

Erstellen Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das professionell und positiv gestaltet ist und einen AI-Avatar verwendet, um die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte vorzustellen. Dieses Video sollte die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um die Begrüßung von verschiedenen Abteilungsleitern zu personalisieren und jedem neuen Teammitglied einen konsistenten und ansprechenden ersten Eindruck zu vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video zur Hervorhebung der Unternehmenskultur, das sich sowohl an aktuelle Mitarbeiter als auch an potenzielle Kandidaten richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch und optimistisch sein und echtes Mitarbeiterengagement durch vielfältiges Filmmaterial aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zeigen, um den wahren Geist des Arbeitsplatzes einzufangen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikations-Update-Video für alle Mitarbeiter, das wesentliche Informationen in einem klaren und informativen Ton vermittelt. Um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu maximieren, wird dieses HR-Video die automatischen Untertitel von HeyGen nutzen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter den wichtigen Ankündigungen leicht folgen kann.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen ansprechenden 45-sekündigen Rekrutierungsvideo-Teaser, der sich an potenzielle Bewerber richtet und spannende Karrieremöglichkeiten sowie die Vorteile eines Beitritts zu unserem Team hervorhebt. Mit einem modernen und fesselnden visuellen Stil wird dieses Video effizient mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen erstellt, um eine schnelle Anpassung an unsere Arbeitgebermarke zu ermöglichen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein HR-Kommunikations-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende HR-Videos für Onboarding, Schulungen und interne Kommunikation, um Ihre Unternehmenskultur mit AI-gestützten Tools zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek von HR-spezifischen Videovorlagen. Diese vorgefertigten Layouts bieten eine professionelle Grundlage für Ihre Onboarding-, Rekrutierungs- oder internen Kommunikationsvideos.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein und generieren Sie
Fügen Sie einfach Ihre HR-Nachricht oder Ihr Skript in den Editor ein. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Technologie generiert automatisch Videoszenen und nutzt AI-Avatare und Sprachgenerierung, um Ihre Worte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Kontrollen an
Stellen Sie sicher, dass Ihre HR-Videos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Nutzen Sie die vollständigen Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und relevante Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzuzufügen.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihre HR-Videos
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, generieren und exportieren Sie es einfach. Fügen Sie automatische Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und teilen Sie Ihre professionellen HR-Videos über alle internen Kommunikationskanäle, um Ihre Mitarbeiter zu engagieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

Produzieren Sie schnell überzeugende Rekrutierungsvideos und Inhalte zur Arbeitgebermarke für soziale Medien, um Top-Talente anzuziehen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Kommunikationsvideos?

HeyGen verwandelt Ihre internen Kommunikationsprozesse, indem es Ihnen ermöglicht, professionelle HR-Videos einfach zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen, AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um ansprechende Inhalte für Onboarding, Schulungen und Mitarbeiterengagement effizient zu gestalten.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HR-Videos mit HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um sich an Ihre Unternehmenskultur und Ihr Branding anzupassen. Sie können Videovorlagen vollständig personalisieren, Ihre eigenen Medien integrieren, Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden und Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen.

Kann HeyGen bei der Erstellung effektiver Onboarding- und Schulungsvideos helfen?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung von wirkungsvollen Onboarding- und Schulungsvideos zu optimieren. Mit AI-Avataren und Sprachgenerierung können Sie schnell ansprechende Inhalte produzieren, die sicherstellen, dass neue Mitarbeiter und bestehende Mitarbeiter konsistente, professionelle Informationen erhalten.

Unterstützt HeyGen automatische Untertitel und vielfältige Sprachübertragungen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für automatische Untertitel und vielfältige Sprachübertragungen. Dies stellt sicher, dass Ihre HR-Videos zugänglich sind und bei einer globalen Belegschaft Anklang finden, was das gesamte Mitarbeiterengagement und die Kommunikationsklarheit verbessert.

