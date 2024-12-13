HR-Kommunikationsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende HR-Videos

Produzieren Sie schnell professionelle Onboarding- und Schulungsvideos mit anpassbaren Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein einladendes 1-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, in dem ein AI-Avatar die Unternehmenskultur und die ersten Schritte vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, begleitet von einer freundlichen und beruhigenden Stimme, um einen reibungslosen ersten Eindruck für "Onboarding-Videos" zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 2-minütiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das eine neue Compliance-Richtlinie erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, mit klaren animierten Grafiken und einer deutlichen, professionellen Erzählung. Stellen Sie die Zugänglichkeit für verschiedene Lernende sicher, indem Sie "Untertitel" für alle Dialoge einfügen, was für effektive "interne Kommunikation" unerlässlich ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen und die innovative Umgebung Ihres Unternehmens zu präsentieren. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und modern sein, mit schnellen Szenenwechseln und einem aufmunternden Hintergrundtrack. Erstellen Sie dieses Video einfach, indem Sie ein geschriebenes Skript direkt in ein Video umwandeln, um Ihre Bemühungen im "Employer Branding" zu unterstützen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein fröhliches 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das eine neue Unternehmensinitiative an alle Mitarbeiter ankündigt. Die visuelle Präsentation sollte sauber und professionell sein und die "Vorlagen & Szenen" von HeyGen nutzen, um schnell eine wirkungsvolle Botschaft mit einem positiven, ermutigenden Ton zu erstellen. Dieses Video optimiert effektiv die Prozesse der "internen Kommunikation".
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Kommunikationsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende HR-Videos für Onboarding, Schulung und interne Kommunikation mit AI-gestützten Tools und professionellen Vorlagen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr HR-Kommunikationsskript direkt in den Generator einfügen. Unsere AI wandelt Ihren Text automatisch in ein dynamisches Video um und bietet eine solide Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen oder wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Video visuell ansprechend und wirkungsvoll für Ihr Publikum ist.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Fügen Sie das Branding Ihres Unternehmens hinzu, indem Sie Logos und Farben in Ihr Video integrieren. Dies stellt sicher, dass jede HR-Kommunikation eine konsistente und professionelle Markenidentität beibehält.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr HR-Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Ihre ansprechende und hochwertige Kommunikation ist nun bereit, auf allen Plattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Kommunikation verbessern

.

Inspirieren und motivieren Sie Mitarbeiter mit motivierenden und informativen Videos für die interne Kommunikation.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Videos mit AI?

HeyGen revolutioniert die Produktion von HR-Videos, indem es Nutzern ermöglicht, Skripte in ansprechende Videos mit lebensechten AI-Avataren und professioneller Sprachausgabe zu verwandeln, wodurch der gesamte Workflow von Text-zu-Video optimiert wird.

Kann ich HR-Kommunikationsvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, für meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben in anpassbare Vorlagen zu integrieren, um ein konsistentes Employer Branding und interne Kommunikation zu gewährleisten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von HR-Videos?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitel für Barrierefreiheit, eine umfassende Medienbibliothek für diverse Assets und Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre HR-Videos professionell für jede Plattform angepasst sind.

Welche Arten von HR-Videos kann HeyGen effizient erstellen?

HeyGen befähigt HR-Teams, schnell eine Vielzahl von Inhalten zu produzieren, darunter ansprechende Onboarding-Videos, umfassende Schulungsvideos und wirkungsvolle Rekrutierungsvideos, wodurch die Content-Produktion für alle Phasen des Mitarbeiterlebenszyklus beschleunigt wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo