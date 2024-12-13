HR-Kommunikationsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende HR-Videos
Produzieren Sie schnell professionelle Onboarding- und Schulungsvideos mit anpassbaren Vorlagen & Szenen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 2-minütiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das eine neue Compliance-Richtlinie erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, mit klaren animierten Grafiken und einer deutlichen, professionellen Erzählung. Stellen Sie die Zugänglichkeit für verschiedene Lernende sicher, indem Sie "Untertitel" für alle Dialoge einfügen, was für effektive "interne Kommunikation" unerlässlich ist.
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das darauf abzielt, Top-Talente anzuziehen und die innovative Umgebung Ihres Unternehmens zu präsentieren. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und modern sein, mit schnellen Szenenwechseln und einem aufmunternden Hintergrundtrack. Erstellen Sie dieses Video einfach, indem Sie ein geschriebenes Skript direkt in ein Video umwandeln, um Ihre Bemühungen im "Employer Branding" zu unterstützen.
Gestalten Sie ein fröhliches 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das eine neue Unternehmensinitiative an alle Mitarbeiter ankündigt. Die visuelle Präsentation sollte sauber und professionell sein und die "Vorlagen & Szenen" von HeyGen nutzen, um schnell eine wirkungsvolle Botschaft mit einem positiven, ermutigenden Ton zu erstellen. Dieses Video optimiert effektiv die Prozesse der "internen Kommunikation".
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterschulung verbessern.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei der Mitarbeiterschulung mit AI-generierten HR-Videos.
Employer Branding stärken.
Erstellen Sie schnell ansprechende Rekrutierungs- und Employer-Branding-Videos für soziale Medien.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Videos mit AI?
HeyGen revolutioniert die Produktion von HR-Videos, indem es Nutzern ermöglicht, Skripte in ansprechende Videos mit lebensechten AI-Avataren und professioneller Sprachausgabe zu verwandeln, wodurch der gesamte Workflow von Text-zu-Video optimiert wird.
Kann ich HR-Kommunikationsvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, für meine Marke anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben in anpassbare Vorlagen zu integrieren, um ein konsistentes Employer Branding und interne Kommunikation zu gewährleisten.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von HR-Videos?
HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitel für Barrierefreiheit, eine umfassende Medienbibliothek für diverse Assets und Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre HR-Videos professionell für jede Plattform angepasst sind.
Welche Arten von HR-Videos kann HeyGen effizient erstellen?
HeyGen befähigt HR-Teams, schnell eine Vielzahl von Inhalten zu produzieren, darunter ansprechende Onboarding-Videos, umfassende Schulungsvideos und wirkungsvolle Rekrutierungsvideos, wodurch die Content-Produktion für alle Phasen des Mitarbeiterlebenszyklus beschleunigt wird.