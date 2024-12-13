HR-Ankündigungsvideo-Ersteller für nahtlose interne Kommunikation

Begeistern Sie Ihr Team mit wirkungsvollen Onboarding- und Schulungsvideos, die schnell mit professionellen Vorlagen und KI-Avataren erstellt werden.

416/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges HR-Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das eine wichtige Richtlinienänderung oder interne Kommunikation klar darlegt. Der visuelle und auditive Stil sollte direkt und informativ sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um Genauigkeit zu gewährleisten, und automatische Untertitel für maximale Zugänglichkeit und Klarheit verwendet werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video, das einen kürzlichen Teamerfolg feiert, und richten Sie sich an interne Teams und Führungskräfte, um die positive Unternehmenskultur zu stärken und die Moral zu heben. Der visuelle Stil sollte aufbauend und dynamisch sein, wobei professionelle Vorlagen und Szenen sowie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung genutzt werden, um Erfolge auf ansprechende Weise zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für ein bevorstehendes Schulungsmodul, das sich an Mitarbeiter richtet, die berufliche Weiterentwicklung suchen. Das Video sollte einen informativen und ermutigenden visuellen und auditiven Stil haben, realistische Voiceovers nutzen und ein optimales Seherlebnis durch Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte sicherstellen, um die Vorteile der Teilnahme hervorzuheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HR-Ankündigungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle HR-Ankündigungsvideos, die Mitarbeiter ansprechen und die interne Kommunikation vereinfachen, um komplexe Botschaften klar und wirkungsvoll zu machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben oder fügen Sie Ihr HR-Ankündigungsskript in den Editor ein. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus dem Skript, um Ihren Text sofort in gesprochene Dialoge umzuwandeln und die Grundlage Ihrer Ankündigung zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder wählen Sie einen KI-Avatar, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Dies stellt sicher, dass Ihre HR-Ankündigungsvideos visuell ansprechend und markenkonform sind, ideal für Onboarding-Videos.
3
Step 3
Anwenden von Branding & Verbesserungen
Passen Sie Ihr Video mit den Farben und dem Logo Ihres Unternehmens mithilfe von Branding-Kontrollen an. Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei allen Mitarbeitern ankommt und das Mitarbeiterengagement verbessert.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Mit einem einzigen Klick generieren Sie Ihr endgültiges HR-Ankündigungsvideo. Die Plattform übernimmt die Voiceover-Generierung nahtlos und produziert hochwertige Inhalte, die bereit für Ihre interne Kommunikation und Verteilung in Ihrer Organisation sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende interne HR-Ankündigungen erstellen

.

Produzieren Sie schnell professionelle und inspirierende HR-Ankündigungen, um Mitarbeiter informiert und engagiert zu halten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere HR-interne Kommunikation verbessern?

HeyGen fungiert als intuitiver HR-Video-Ersteller und bietet professionelle Vorlagen und anpassbare Branding-Kontrollen, um ansprechende interne Kommunikation zu gestalten, die Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt und das Mitarbeiterengagement steigert.

Welche Arten von HR-Videos kann HeyGen uns helfen zu erstellen?

Mit HeyGen können HR-Teams problemlos hochwertige Onboarding-Videos, umfassende Schulungsvideos, überzeugende Rekrutierungsvideos und wirkungsvolle HR-Ankündigungsvideo-Inhalte mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor erstellen.

Bietet HeyGen erweiterte Funktionen für eine effiziente HR-Video-Produktion?

Ja, HeyGen integriert erweiterte Funktionen wie KI-Avatare und realistische Voiceovers, die es Ihnen ermöglichen, Text-zu-Video aus dem Skript mühelos zu konvertieren. Es bietet auch automatische Untertitel für Zugänglichkeit und eine größere Reichweite in Ihrer internen Kommunikation.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Mitarbeiterengagement-Videos?

HeyGens leistungsstarker Drag-and-Drop-Editor rationalisiert den Videoerstellungsprozess und ermöglicht es HR-Profis, schnell wirkungsvolle interne Kommunikation zu produzieren. Diese Effizienz trägt dazu bei, ein stärkeres Mitarbeiterengagement zu fördern, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu erfordern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo