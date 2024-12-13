HR-Ankündigungsvideo-Ersteller für nahtlose interne Kommunikation
Begeistern Sie Ihr Team mit wirkungsvollen Onboarding- und Schulungsvideos, die schnell mit professionellen Vorlagen und KI-Avataren erstellt werden.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges HR-Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das eine wichtige Richtlinienänderung oder interne Kommunikation klar darlegt. Der visuelle und auditive Stil sollte direkt und informativ sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um Genauigkeit zu gewährleisten, und automatische Untertitel für maximale Zugänglichkeit und Klarheit verwendet werden.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video, das einen kürzlichen Teamerfolg feiert, und richten Sie sich an interne Teams und Führungskräfte, um die positive Unternehmenskultur zu stärken und die Moral zu heben. Der visuelle Stil sollte aufbauend und dynamisch sein, wobei professionelle Vorlagen und Szenen sowie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung genutzt werden, um Erfolge auf ansprechende Weise zu präsentieren.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für ein bevorstehendes Schulungsmodul, das sich an Mitarbeiter richtet, die berufliche Weiterentwicklung suchen. Das Video sollte einen informativen und ermutigenden visuellen und auditiven Stil haben, realistische Voiceovers nutzen und ein optimales Seherlebnis durch Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte sicherstellen, um die Vorteile der Teilnahme hervorzuheben.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
HR-Schulung & Onboarding optimieren.
Produzieren Sie mehr HR-Schulungsmodule und Onboarding-Inhalte, um neue Mitarbeiter und bestehende Mitarbeiter effektiv zu schulen.
Mitarbeiterschulung & Engagement verbessern.
Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung in HR-Schulungsprogrammen mit KI-gestützten Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere HR-interne Kommunikation verbessern?
HeyGen fungiert als intuitiver HR-Video-Ersteller und bietet professionelle Vorlagen und anpassbare Branding-Kontrollen, um ansprechende interne Kommunikation zu gestalten, die Ihre einzigartige Unternehmenskultur widerspiegelt und das Mitarbeiterengagement steigert.
Welche Arten von HR-Videos kann HeyGen uns helfen zu erstellen?
Mit HeyGen können HR-Teams problemlos hochwertige Onboarding-Videos, umfassende Schulungsvideos, überzeugende Rekrutierungsvideos und wirkungsvolle HR-Ankündigungsvideo-Inhalte mit einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor erstellen.
Bietet HeyGen erweiterte Funktionen für eine effiziente HR-Video-Produktion?
Ja, HeyGen integriert erweiterte Funktionen wie KI-Avatare und realistische Voiceovers, die es Ihnen ermöglichen, Text-zu-Video aus dem Skript mühelos zu konvertieren. Es bietet auch automatische Untertitel für Zugänglichkeit und eine größere Reichweite in Ihrer internen Kommunikation.
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Mitarbeiterengagement-Videos?
HeyGens leistungsstarker Drag-and-Drop-Editor rationalisiert den Videoerstellungsprozess und ermöglicht es HR-Profis, schnell wirkungsvolle interne Kommunikation zu produzieren. Diese Effizienz trägt dazu bei, ein stärkeres Mitarbeiterengagement zu fördern, ohne umfangreiche Videobearbeitungsfähigkeiten zu erfordern.