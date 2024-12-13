Erstellen Sie How-to-Videos mit unserem intelligenten Video-Maker

Erstellen Sie schnell professionelle How-to-Videos aus Ihrem Skript und vermeiden Sie komplexe Bearbeitung mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das eine einfache Methode zur Erstellung ansprechender How-to-Videos für soziale Medien demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten, begleitet von einem peppigen, zeitgenössischen Soundtrack und einer klaren, freundlichen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um das Komplexe einfach und ansprechend zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein poliertes 45-sekündiges Werbevideo vor, das für Unternehmensschulungen und Marketingfachleute konzipiert ist und zeigt, wie man professionelle Videos mit einem AI-Video-Maker produziert. Dieses Video sollte eine anspruchsvolle visuelle Ästhetik mit sanften Übergängen und einem selbstbewussten, artikulierten AI-Avatar aufweisen, der die AI-Avatare-Funktion von HeyGen nutzt, um wichtige Botschaften zu übermitteln und eine konsistente Markenstimme zu bewahren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Erklärvideo für digitale Vermarkter und Pädagogen, das zeigt, wie man schnell Videos mit vorgefertigten Videovorlagen auf einem Online-Video-Maker erstellt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und infografik-inspiriert sein, mit animiertem Text und Grafiken, gepaart mit einer freundlichen Erzählung und leichter Hintergrundmusik, alles effizient mit HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion erstellt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Tipps-Video für globale Content-Ersteller und Pädagogen, das die Bedeutung der Zugänglichkeit von Videos für ein breiteres Publikum durch klare Generierung von Untertiteln hervorhebt. Visuell sollte es sauber und informativ sein, mit fetten Textüberlagerungen, die wichtige Punkte betonen, ergänzt durch einen ruhigen, instruktiven Ton. Stellen Sie sicher, dass das Video die Untertitel-/Untertitel-Funktion von HeyGen effektiv nutzt, um automatisch Text hinzuzufügen und Klarheit und Reichweite zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in überzeugende How-to-Videos, Produktdemos oder Social-Media-Inhalte mit unserem intuitiven AI-Video-Maker.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder Skripts. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihre Worte sofort in einen Videoentwurf verwandeln und die Bühne für Ihre How-to-Inhalte bereiten.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Szenen mit einer großen Auswahl an Stockmaterial und Bildern. Sie können auch lebensechte AI-Avatare integrieren, um Ihre Anweisungen zu präsentieren und Ihr Video hochdynamisch und ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionellen Ton
Erwecken Sie Ihr Skript mit unserer fortschrittlichen Sprachgenerierung zum Leben. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen, um klare, natürlich klingende Audios zu erstellen, die perfekt zu Ihren visuellen Inhalten passen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Bereiten Sie Ihr Video für jede Plattform vor, indem Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen. Liefern Sie Ihr hochwertiges How-to-Video mühelos über soziale Medien oder Ihre Website.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Erklärungen

.

Zerlegen Sie komplexe Themen in klare, leicht verständliche How-to-Videos, ideal für Tutorials, Produktdemos oder Bildungsinhalte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Videoerstellungsprozess vereinfachen?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Video-Maker, der es Ihnen ermöglicht, mühelos professionelle Videos zu erstellen. Mit seinen AI-gestützten Tools können Sie Text einfach in dynamische Videoinhalte umwandeln und so hochwertige Videos für verschiedene Bedürfnisse produzieren.

Welche kreativen Videoformate kann ich mit HeyGen produzieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von benutzerdefinierten Videos zu erstellen, darunter ansprechende Social-Media-Videos, informative How-to-Videos und überzeugende Videomarketing-Inhalte. Entdecken Sie trendige Vorlagen und nutzen Sie unsere Stock-Content-Bibliothek, um Ihre kreative Vision zum Leben zu erwecken.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Markenanpassungen und AI-Sprachüberlagerungen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in professionelle Videos zu integrieren. Sie können auch realistische Sprachüberlagerungen generieren und Untertitel hinzufügen, um Ihre Videoerstellung zu verbessern.

Kann HeyGen mir helfen, Social-Media-Videos einfach zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist ein hervorragender Online-Video-Maker für die Erstellung von social-ready Inhalten, einschließlich kurzer Videos, die perfekt für Instagram Reels und andere Plattformen geeignet sind. Sie können Videos einfach anpassen und Bewegungseffekte hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Videos auffallen.

