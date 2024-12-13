Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das eine einfache Methode zur Erstellung ansprechender How-to-Videos für soziale Medien demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten, begleitet von einem peppigen, zeitgenössischen Soundtrack und einer klaren, freundlichen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um das Komplexe einfach und ansprechend zu machen.

Video Generieren