Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Erklärvideo, das für Marketingfachleute und L&D-Abteilungen konzipiert ist und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als 'KI-Video-Generator' zeigt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen animierten Elementen, die Schlüsselkonzepte veranschaulichen, unterstützt von einer mitreißenden, professionellen Stimme und eindrucksvoller Hintergrundmusik. Dieses Video sollte speziell die Effizienz der Erstellung hochwertiger Videos mit der Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript demonstrieren, um schriftliche Inhalte in visuelle Erzählungen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie mühelos sie 'Videos erstellen' können für Social-Media-Kampagnen mit HeyGen. Der visuelle Stil muss schnelllebig und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und trendiger Hintergrundmusik, gepaart mit prägnanter, energetischer Erzählung. Betonen Sie die einfache Produktion, indem Sie die umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Vorlagen und Szenen für die schnelle Bereitstellung von Inhalten präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen umfassenden 2-minütigen technischen Leitfaden für globale Online-Lehrer und Unternehmensschulungen, der die Fähigkeiten von 'KI-generierten Videos' für barrierefreies Lernen erkundet. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, mit vielfältigen visuellen Elementen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, autoritativen Stimme, ergänzt durch prominente, genaue Untertitel. Das Video wird demonstrieren, wie HeyGen Inklusivität gewährleistet, indem es automatisch Untertitel für alle Videoinhalte generiert und so ein breiteres Publikum erreicht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein How-To-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in professionelle, hochwertige How-to-Videos in wenigen Minuten, indem Sie KI nutzen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr detailliertes Skript in die Plattform einfügen oder eine vorgefertigte Vorlage auswählen, um die Struktur Ihres How-to-Videos zu leiten. Dies nutzt unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um die Grundlage zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und die Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihren How-to-Leitfaden visuell zu präsentieren, und kombinieren Sie ihn dann mit einer ansprechenden, von KI generierten Stimme. Dies nutzt unsere fortschrittliche KI-Avatare-Funktion.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr How-to-Video, indem Sie relevante Stockmedien aus unserer Bibliothek einfügen und die spezifischen Farben und das Logo Ihrer Marke anwenden. Unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sorgt für visuell ansprechende, hochwertige Videos.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Sobald Ihr How-to-Video perfekt ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen, bereit zur Veröffentlichung und um Ihr Publikum zu begeistern. Unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen macht das Teilen einfach und effektiv.

Anwendungsfälle

Komplexe Themen klären

Zerlegen Sie komplexe Themen in leicht verständliche How-to-Videos, um komplexe Informationen zugänglich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert der KI-Video-Generator von HeyGen, um Videos aus Text zu erstellen?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, um Ihr geschriebenes Skript in ein professionelles KI-generiertes Video zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen KI-Avatar aus, und unser Text-zu-Video-Generator erstellt hochwertige Videos mit realistischen Sprachaufnahmen und synchronisierten visuellen Elementen.

Kann ich das Aussehen und die Gestaltung meiner KI-generierten Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich vorgefertigter Vorlagen, Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie einer reichhaltigen Medienbibliothek. Sie können Videos einfach bearbeiten, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke widerzuspiegeln und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte hervorstechen.

Welche Arten von KI-Avataren stehen zur Erstellung von Talking-Head-Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren und Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Talking-Heads, die verschiedenen professionellen Anforderungen gerecht werden. Unser Online-KI-Video-Generator macht es einfach, den perfekten Avatar auszuwählen, um Ihre Botschaft effektiv in Marketing- oder Erklärvideos zu übermitteln.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Sprachaufnahmen und Untertiteln für Videos?

Ja, HeyGen unterstützt sowohl die robuste Erstellung von Sprachaufnahmen als auch die automatische Generierung von Untertiteln für jedes KI-generierte Video vollständig. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen zugänglich und wirkungsvoll sind, was das Engagement und die Reichweite der Zuschauer erhöht.

