Wie man den Video-Generator für beeindruckende AI-Videos verwendet
Verwandeln Sie Ihre Ideen schnell in ansprechende Videos mit der Text-zu-Video-Funktion von Skript.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Online-Lehrer und Trainer, die ihre Lernmaterialien personalisieren möchten, sollten sich dieses 1-minütige ansprechende Video ansehen, das die Leistungsfähigkeit des AI-Video-Generators von HeyGen zeigt. Der visuelle Stil wird modern und dynamisch sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die Bildungsinhalte präsentieren, begleitet von einer freundlichen und klaren Stimme. Demonstrieren Sie, wie die AI-Avatare von HeyGen Präsentationen zum Leben erwecken und komplexe Themen für Schüler zugänglicher und fesselnder machen.
Kleinunternehmer und Social-Media-Manager werden diesen 2-minütigen praktischen Leitfaden als unschätzbar für die Verbesserung der Videozugänglichkeit empfinden. Der visuelle Stil wird dynamisch und praktisch sein, mit geteilten Bildschirmen, um den Vorher-Nachher-Effekt des Hinzufügens professioneller Untertitel zu demonstrieren, ergänzt durch eine direkte und informative Erzählung. Dieser Leitfaden erklärt speziell, wie man die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen verwendet und betont, wie einfache Bearbeitungswerkzeuge das Engagement und die Reichweite des Publikums für jedes von AI generierte Video dramatisch verbessern können.
Für Anfänger in der Videoproduktion, die einen schnellen Start benötigen, erstellen Sie ein 45-sekündiges energetisches und inspirierendes Video. Mit einem schnellen visuellen Stil wird dieses Stück schnell die Vielseitigkeit der vorgefertigten Vorlagen von HeyGen zeigen, begleitet von energetischer Musik und einer prägnanten Stimme. Dieses Video demonstriert effektiv, wie jeder sofort überzeugende Inhalte mit der Vorlagen- & Szenen-Funktion von HeyGen erstellen kann, was den gesamten Video-Generator-Prozess vereinfacht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen mit AI, um mehr Kunden anzuziehen und die Kampagnenleistung effizient zu steigern.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und -Clips in Minuten, um die Interaktion mit dem Publikum zu verbessern und Ihre Reichweite zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie wandelt HeyGen Text in ein Video um?
Der AI-Video-Generator von HeyGen ermöglicht es Benutzern, Text-Prompts oder vollständige AI-gestützte Skripte in ansprechende, von AI generierte Videoinhalte zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGen erstellt ein Video mit realistischen AI-Stimmen und dynamischen AI-Avataren.
Kann ich die von AI generierten Videoinhalte in HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge, um Ihre von AI generierten Videoinhalte anzupassen. Sie können Ihre eigenen Branding-Kontrollen integrieren, eine umfangreiche Bibliothek von Stockfotos und -videos nutzen und aus verschiedenen vorgefertigten Vorlagen wählen, um Ihre AI-generierten Visuals zu perfektionieren.
Welche Art von AI-Avataren bietet HeyGen für die Videoproduktion?
Der AI-Video-Generator von HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen AI-Avataren, die als überzeugende Sprecher für Ihre Inhalte dienen. Diese ausgeklügelten AI-Avatare können nahtlos mit realistischen AI-Stimmen kombiniert werden, um Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln und Ihre Videoproduktion zu verbessern.
Wie kann ich Untertitel hinzufügen und mein fertiges Video von HeyGen herunterladen?
HeyGen enthält einen integrierten Video-Untertitel-Generator, der es Ihnen ermöglicht, automatisch genaue Untertitel zu Ihrem von AI generierten Video hinzuzufügen. Sobald Ihr von AI generiertes Video fertig und perfektioniert ist, steht es für den hochwertigen Download und die plattformübergreifende Freigabe bereit.