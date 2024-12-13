Nach der Verfeinerung Ihrer Webcam-Inhalte mit HeyGens leistungsstarken Bearbeitungs- und Verbesserungswerkzeugen können Sie Ihr finales Video einfach exportieren. HeyGen ermöglicht den Export in Standardformaten wie MP4, sodass Ihre hochwertigen Inhalte sofort auf Plattformen wie YouTube hochgeladen oder in Online-Kursen verwendet werden können.