Wie man ein Tutorial-Video mit Bildschirm aufnimmt: Ihr einfacher Leitfaden
Meistern Sie die Bildschirmaufnahme für professionelle Tutorial-Videos mit Leichtigkeit, indem Sie klare Untertitel für Klarheit und Wirkung hinzufügen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Steigern Sie Ihre Bildungsinhalte, indem Sie fortgeschrittene Techniken zur Erstellung professioneller Tutorial-Videos meistern, ideal für Pädagogen und Unternehmensschulungen. Diese 2-minütige Anleitung sollte einen professionellen und ansprechenden visuellen Stil verwenden, möglicherweise mit geteilten Bildschirmen, zusammen mit einer autoritativen, aber freundlichen Audio-Präsentation. Präsentieren Sie HeyGens "AI avatars" und "Subtitles/captions" für verbesserte Interaktion und Zugänglichkeit.
Lernen Sie, wie Sie überzeugende Webcam-Aufnahmen und kristallklare Audioaufnahmen in Ihre Produktbewertungen oder Coaching-Sitzungen integrieren. Dieses dynamische 60-sekündige Video, das sich an Vermarkter und Online-Coaches richtet, wird einen Moderator zeigen, der dynamisch mit dem Bildschirm interagiert, angetrieben von einem enthusiastischen, konversationellen Audiostil. Betonen Sie, wie HeyGens "Voiceover generation" Ihre Präsentation verfeinern kann.
Bereiten Sie schnell Ihre aufgezeichneten Bildschirm-Inhalte vor und teilen Sie sie mühelos auf verschiedenen Plattformen. Dieses 45-sekündige Tipp-Video, das für Freiberufler und Social-Media-Manager konzipiert ist, benötigt einen modernen, schnellen visuellen Ansatz, der verschiedene Exportoptionen demonstriert, begleitet von einem lebhaften und prägnanten Audiostil. Veranschaulichen Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGens "Aspect-ratio resizing & exports", um sicherzustellen, dass Ihr Video überall perfekt aussieht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Kursentwicklung & Reichweite erweitern.
Produzieren Sie schnell umfassende Kurse mit AI-gestützten Videos, die eine breitere Reichweite für Ihre Bildungsinhalte ermöglichen.
Schulung & Behaltensquote verbessern.
Verbessern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung in Schulungsmodulen durch dynamische, AI-generierte Anleitungs-Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Tutorial-Videos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von Tutorial-Videos durch den Einsatz von AI-Avataren und Text-to-Video-Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, Skripte in professionelle Videos zu verwandeln, ohne traditionelle Bildschirmaufnahmen zu benötigen. Dieser leistungsstarke Ansatz ermöglicht eine effiziente Produktion hochwertiger Tutorial-Videos.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Tutorial-Video-Inhalten?
HeyGen bietet robuste Funktionen wie AI-Avatare, Voiceover-Generierung und automatische Videountertitel, um Tutorial-Video-Inhalte zu verbessern. Nutzer können auch vorgefertigte Vorlagen und eine Medienbibliothek nutzen, um dynamische und informative Erklärungen zu erstellen.
Kann HeyGen benutzerdefinierte Markenintegration in Bildungs- und Tutorial-Videos integrieren?
Ja, HeyGen unterstützt umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben und spezifische Assets in Ihre Bildungs- oder Tutorial-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet Markenkonsistenz in all Ihren produzierten Inhalten.
Welche Exportoptionen stehen für mit HeyGen erstellte Tutorial-Videos zur Verfügung?
HeyGen bietet flexible Exportoptionen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Tutorial-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen herunterzuladen, die für die Unterstützung mehrerer Plattformen geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte bereit sind, auf jedem gewünschten Kanal geteilt zu werden.