HeyGen bietet flexible Exportoptionen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Tutorial-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen herunterzuladen, die für die Unterstützung mehrerer Plattformen geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte bereit sind, auf jedem gewünschten Kanal geteilt zu werden.