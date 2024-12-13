Erklärvideo-Generator für atemberaubende KI-Videos

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos in Minuten mit KI-Avataren, die Ihr Skript zum Leben erwecken.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, die schnell Erklärvideos erstellen müssen, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten. Das Video sollte einen hellen und sauberen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine energetische und klare KI-Sprachausgabe, die demonstriert, wie einfach es ist, Ihr gesamtes Video mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Marketingfachleute, die daran interessiert sind, KI für die Inhaltserstellung zu nutzen. Dieses Video sollte eine moderne, elegante visuelle Ästhetik zeigen, mit einem selbstbewussten und überzeugenden KI-Avatar, der die Vorteile eines KI-Erklärvideo-Generators für Kampagnenstarts erklärt und HeyGens vielfältige Auswahl an KI-Avataren hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Informationsvideo für Pädagogen, die komplexe Themen für ihre Schüler vereinfachen müssen. Verwenden Sie einen informativen und unkomplizierten visuellen Stil mit animiertem Text, unterstützt von einer ruhigen, instruktiven Sprachausgabe, um zu veranschaulichen, wie einfach Konzepte mit HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Szenen aufgeschlüsselt werden können, und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatischen Untertiteln sicher.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 2-minütige Produktpräsentation für Produktmanager, die neue Softwarefunktionen ihrer Benutzerbasis vorstellen. Das Video erfordert einen detaillierten, schrittweisen visuellen Ansatz mit nahtlosen Übergängen, verstärkt durch eine beruhigende und detaillierte Sprachausgabe, die direkt innerhalb der HeyGen-Plattform generiert wird, und zeigt die Integration von Stockvideos und -fotos, um das Erlebnis des Erklärvideo-Makers zu bereichern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Erklärvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Erklärvideos mit unserem intuitiven KI-Generator, der Ihre Ideen in nur vier einfachen Schritten in fesselnde visuelle Geschichten verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen oder mit einer leeren Leinwand für vollständige kreative Kontrolle starten, indem Sie unsere flexiblen Vorlagen und Szenen nutzen.
2
Step 2
Entwickeln Sie Ihre Erzählung
Geben Sie Ihr Skript ein, um automatisch realistische KI-Sprachausgaben zu generieren, oder nehmen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Erzählung auf, um Ihre Geschichte nahtlos zum Leben zu erwecken, durch unsere fortschrittliche Sprachausgabenerzeugung.
3
Step 3
Personalisieren Sie Ihre Visuals
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Stockvideos und -fotos aus unserer umfangreichen Mediathek hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt visuell ansprechend ist und mit Ihrer Botschaft übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo und laden Sie es in verschiedenen Auflösungen und Seitenverhältnissen herunter, bereit zum Teilen über soziale Medien oder zum Einbetten auf Ihrer Website mit unseren robusten Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erklärvideos für soziale Medien

.

Erstellen Sie schnell dynamische und fesselnde Erklärvideos, die für soziale Medien optimiert sind, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Interaktion des Publikums zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erklärvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Erklärvideo-Generator, der den Prozess vom Skript bis zum fertigen Video optimiert. Sie können ganz einfach Erklärvideos erstellen, indem Sie Ihren Text eingeben, aus einer Reihe realistischer KI-Avatare auswählen und den intuitiven Drag-and-Drop-Editor nutzen. Dieser Ansatz macht HeyGen zu einem leistungsstarken Erklärvideo-Generator.

Welche KI-gestützten Tools bietet HeyGen zur Anpassung von Erklärvideos?

HeyGen bietet robuste KI-gestützte Tools zur umfassenden Anpassung Ihrer Erklärvideos. Dazu gehört die Erzeugung von natürlich klingenden Sprachausgaben mit KI-Text-zu-Sprache und die automatische Erstellung von Untertiteln für die Barrierefreiheit. Sie können auch benutzerdefinierten Text und Untertitel hinzufügen sowie Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Botschaft übereinstimmt.

Kann ich mein Erklärvideo mit HeyGen einfach bearbeiten und herunterladen?

Absolut. HeyGen fungiert als benutzerfreundlicher Online-Video-Editor, mit dem Sie Ihre Erklärvideos mühelos verfeinern können. Sobald Ihr Projekt abgeschlossen ist, können Sie Ihr Erklärvideo schnell in verschiedenen Seitenverhältnissen herunterladen, um sicherzustellen, dass es für jede Plattform oder jeden Anwendungsfall optimiert ist.

Bietet HeyGen vielfältige visuelle Elemente für Erklärvideos?

Ja, HeyGen bietet eine reiche Auswahl an visuellen Elementen, um Ihre Erklärvideos zu verbessern. Sie können eine umfangreiche Mediathek mit Stockvideos und -fotos nutzen sowie dynamische KI-Avatare einbinden. Darüber hinaus vereinfacht unsere Sammlung professionell gestalteter Vorlagen und Szenen den visuellen Erzählprozess weiter.

