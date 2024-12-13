Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, die die Grundlagen eines "How it Works Video Makers" für ihre Produkte verstehen möchten. Das Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil haben, mit einem freundlichen, artikulierten AI-Avatar, der den Zuschauer durch den Prozess führt und zeigt, wie einfach es ist, professionellen Inhalt mit der Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu erstellen. Der Ton sollte klar und prägnant sein, mit einem einladenden Klang.

