Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video in professioneller Qualität, das für lokale Hausbesitzer und potenzielle Käufer konzipiert ist und ein schnelles Update zum Immobilienmarkt bietet. Der visuelle Stil sollte sauber und datenorientiert sein, mit Diagrammen und Statistiken, ergänzt durch eine autoritative, aber zugängliche Voiceover-Generierung, die die wichtigsten Trends erklärt. Der gesamte Audiostil sollte professionell sein, mit subtiler, aufmunternder Hintergrundmusik.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Listing-Video, das auf potenzielle Hauskäufer abzielt, die aktiv online suchen. Dieses Video sollte eine erstklassige Immobilie mit beeindruckenden visuellen Effekten und dynamischen Kamerabewegungen präsentieren, um ein aspirierendes und einladendes Gefühl zu erzeugen, komplett mit einem modernen, schwungvollen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die besten Eigenschaften der Immobilie effizient hervorzuheben und eine überzeugende Erzählung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Erstkäufer oder neue Investoren richtet und ein komplexes Immobilienkonzept wie 'Hypothekenzinsen' oder 'Marktabsorption' erklärt. Die visuelle Präsentation sollte klar sein und einfache Animationen oder Grafiken verwenden, um Punkte zu veranschaulichen, präsentiert von einem freundlichen und beruhigenden AI-Avatar. Der Ton sollte leicht verständlich sein und Fachjargon vermeiden, begleitet von ruhiger, erklärender Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein authentisches 30-sekündiges Testimonial-Video für soziale Medien, das darauf abzielt, Vertrauen bei potenziellen Kunden zu schaffen, die nach Immobiliendienstleistungen suchen. Präsentieren Sie einen echten Kunden, der direkt in die Kamera spricht, in einer warmen, herzlichen Weise, ergänzt durch sanfte, inspirierende Hintergrundmusik. Stellen Sie sicher, dass das Video klare Untertitel enthält, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Zuschauer zu verbessern, die ohne Ton schauen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für Immobilienberichte funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Immobilienberichtsvideos, Listing-Videos und Inhalte für soziale Medien mit unserem intuitiven Immobilien-Video-Generator.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Immobilienvideovorlagen, die auf Immobilienberichte zugeschnitten sind, oder starten Sie neu, um Ihre einzigartige Vision zu verwirklichen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Berichtsdaten hinzu
Integrieren Sie mühelos Ihre spezifischen Immobilienberichtsdaten, Immobilienaufnahmen und Bilder. Verwenden Sie unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Ihre Ergebnisse mit einem realistischen Voiceover zu präsentieren.
3
Step 3
Verfeinern und branden Sie Ihr Video
Verbessern Sie Ihren Immobilienbericht mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben hinzufügen. Integrieren Sie klare Untertitel für die Zugänglichkeit und wählen Sie Hintergrundmusik, um die richtige Stimmung zu setzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie nahtlos
Erstellen Sie Ihre Videos in professioneller Qualität in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Exportieren Sie Ihr endgültiges Immobilienberichtsvideo direkt in soziale Medien oder laden Sie es für Präsentationen herunter.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

Produzieren Sie überzeugende Testimonial-Videos, die Vertrauen aufbauen und erfolgreiche Kundenerfahrungen im Immobilienbereich präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Immobilienvideoinhalte verbessern?

HeyGen ist Ihr erstklassiger Immobilien-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Videos in professioneller Qualität zu erstellen, einschließlich ansprechender Listing-Videos, überzeugender Testimonial-Videos und informativer Erklärvideos, alle mit anpassbaren Immobilienvideovorlagen. Unsere Plattform befähigt Sie, vielfältige Inhalte schnell und effizient für soziale Medien zu produzieren.

Was macht HeyGen zu einem intuitiven, KI-gestützten Videoeditor für Immobilien?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für Immobilienprofis mit seinen fortschrittlichen KI-gestützten Videofunktionen. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten und KI-Avatare, um fesselnde Immobilienberichtsvideos und andere Immobilienvideos zu erstellen, die komplexe Ideen mühelos in polierte visuelle Darstellungen verwandeln.

Kann ich meine Immobilienvideovorlagen mit meiner Marke vollständig anpassen, wenn ich HeyGen verwende?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jede Immobilienvideovorlage zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Videos in professioneller Qualität stets Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegeln und maximale Wirkung erzielen.

Bietet HeyGen wesentliche Funktionen wie Untertitel und Stock-Medien für Immobilienmarketing?

Ja, HeyGen unterstützt robuste Funktionen, die für effektives Immobilienmarketing entscheidend sind, einschließlich automatischer Untertitel, um die Zugänglichkeit zu erhöhen, und einer umfassenden Medienbibliothek für Stock-Medien. Sie können auch problemlos Hintergrundmusik hinzufügen, um die Attraktivität Ihrer Immobilienvideos zu steigern, alles innerhalb unseres Online-Videoeditors.

