Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für Ihr Hotel, das neue Gäste vor ihrer Ankunft verzaubert, indem Sie anpassbare Videovorlagen für einen warmen und einladenden visuellen Stil verwenden. Der Ton sollte eine freundliche Stimme enthalten, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um einen anspruchsvollen Ton zu setzen und ein nahtloses Check-in-Erlebnis zu gewährleisten.

Video Generieren