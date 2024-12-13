Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für neue Hotelrezeptionisten, das sich auf die ersten Check-in-Verfahren für Gäste konzentriert. Der visuelle Stil sollte poliert und einladend sein, realistische Szenarien zeigen und von einer professionellen, beruhigenden Stimme begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren, und stellen Sie Konsistenz und Zugänglichkeit sicher. Generieren Sie das Skript mit der Text-zu-Video-Funktion, um dieses wesentliche Schulungsvideo für Hotelmitarbeiter effizient zu produzieren.

