Stellen Sie sich ein fesselndes 45-sekündiges Marketingvideo für ein gehobenes Resort vor, das potenzielle Gäste und Reisebüros anspricht und eine neu renovierte Suite präsentiert. Der visuelle Stil sollte Eleganz und eine einladende Atmosphäre ausstrahlen, mit sanften Kamerabewegungen und warmem Licht, perfekt ergänzt durch beruhigende instrumentale Musik. Durch den Einsatz von HeyGen's "AI Avataren" kann die Präsentation charmant die Annehmlichkeiten und Highlights der Suite vorstellen und so ein hochgradig ansprechendes Erlebnis schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Video, das sich an potenzielle Mitarbeiter richtet und einen 'Tag im Leben' eines Hotelrezeptionisten zeigt. Der visuelle Stil sollte authentisch und schnelllebig sein, positive Interaktionen und Teamarbeit hervorheben und mit einem fröhlichen, freundlichen Soundtrack unterlegt sein. Beschleunigen Sie die Videoproduktion, indem Sie HeyGen's "Vorlagen & Szenen" nutzen, um schnell verschiedene kurze Clips zu einer zusammenhängenden Erzählung zusammenzustellen, die die lebendige Unternehmenskultur zeigt.
Beispiel-Prompt 2
Es wird eine luxuriöse 60-sekündige virtuelle Videotour für eine exklusive Boutique-Villa benötigt, die speziell Luxusreisende und Eventplaner anspricht. Der cineastische visuelle Stil sollte exquisite Details und atemberaubende Ausblicke betonen, ergänzt durch anspruchsvolle Hintergrundmusik, die das Wesen der "Videotour" effektiv einfängt. Um das professionelle Gefühl zu verstärken, kann HeyGen's "Voiceover-Generierung" eine polierte, informative Erzählung bieten, die die Zuschauer mühelos durch die Immobilie führt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein herzerwärmendes 40-sekündiges Video mit Gästebewertungen über ihren unvergesslichen Aufenthalt, das für neue Kunden und Follower in sozialen Medien gedacht ist. Der visuelle Stil sollte sauber und optimistisch sein, authentische Gästefotos und kurze Videoclips einbeziehen, gepaart mit aufmunternder Musik. Stellen Sie maximale Zugänglichkeit und Wirkung für diese "Marketingvideos" sicher, indem Sie HeyGen's "Untertitel/Untertitel" nutzen, um wichtige Zitate klar auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Hospitality Video Generator

Erstellen Sie schnell ansprechende Hospitality-Videos, von Schulungen bis hin zu Marketing, indem Sie AI Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzen, um Ihre Inhaltserstellung zu optimieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder einfach Ihren Inhalt in den Generator eingeben. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie wird Ihre Worte sofort in eine visuelle Geschichte umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von AI Avataren wählen. Diese lebensechten Präsentatoren werden Ihre Hospitality-Trainingsvideos oder Immobilientouren zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie relevante visuelle Elemente, Hintergrundmusik und das Logo Ihrer Marke einfügen. Nutzen Sie unsere umfangreichen Videovorlagen und Szenen, um einen polierten, professionellen Look zu kreieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr HD-Video
Überprüfen Sie Ihr Video und exportieren Sie es in Full-HD-Qualität, optimiert für jede Plattform. Passen Sie die Seitenverhältnisse einfach an, um nahtloses Teilen über alle Ihre digitalen Kanäle zu ermöglichen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social Media & Video-Touren

Erzeugen Sie fesselnde Social-Media-Videos und virtuelle Touren Ihrer Immobilie, um die Online-Präsenz zu verbessern und mühelos neue Kunden zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen den Nutzern, visuell ansprechende und dynamische Videos zu erstellen?

HeyGen's AI Video Generator revolutioniert den kreativen Prozess, indem er eine Vielzahl anpassbarer AI Avatare und professionell gestalteter Videovorlagen bietet. Nutzer können ihre Ideen in dynamische Videos verwandeln und HeyGen's intuitive Plattform nutzen, um einzigartige visuelle Geschichten zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitung.

Welche Vielfalt an AI Avataren bietet HeyGen für verschiedene Videoanwendungen?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen und ausdrucksstarken AI Avataren, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind, von professionellen Marketingvideos bis hin zu informativen Schulungsvideos. Diese AI Avatare können verschiedene Rollen darstellen und das Engagement in Branchen wie der Hotellerie steigern.

Kann HeyGen Textskripte effizient in professionelle Videos mit realistischem AI Voiceover umwandeln?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um geschriebene Skripte mühelos in hochwertige Videos mit realistischem AI Voiceover zu verwandeln. Diese leistungsstarke Videoproduktionsplattform stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar in Full-HD-Videos übermittelt wird und spart erheblich Produktionszeit.

Wie kann HeyGen die Produktion hochwertiger Trainings- und Marketingvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es eine intuitive Plattform mit vorgefertigten Videovorlagen und AI-Bearbeitungsfunktionen bietet. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell professionelle Schulungsvideos und effektive Marketingvideos zu erstellen und die Produktionskomplexität und -zeit erheblich zu reduzieren.

