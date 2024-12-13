Generator für Schulungsvideos im Gastgewerbe zur sofortigen Erstellung

Erstellen Sie ansprechende Microlearning-Videos und fördern Sie die Kompetenzentwicklung mühelos mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Onboarding-Video für neue Empfangsmitarbeiter im Gastgewerbe, in dem professionelle AI-Avatare sie durch wesentliche Aufgaben des ersten Tages und die Unternehmenskultur führen. Dieses Video sollte einen einladenden und sauberen visuellen Stil aufweisen, ergänzt durch eine freundliche, beruhigende Stimme und lebhafte, unternehmensgerechte Hintergrundmusik, um ein positives erstes Erlebnis zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende Mitarbeiter im Gastgewerbe erstellen Sie ein 45-sekündiges Microlearning-Video, das sich mit Schulungsszenarien im Kundenservice befasst. Es soll Best Practices für den Umgang mit schwierigen Gästebeschwerden anschaulich demonstrieren, mit einem ruhigen, lehrreichen visuellen Stil und einer klaren, einfühlsamen Stimme, wobei HeyGens effiziente Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle Inhaltserstellung genutzt wird.
Beispiel-Prompt 2
Ein 30-sekündiges Anleitungsvideo wird für Hotelmitarbeiter benötigt, die ihre Fähigkeiten in neuen Zimmerserviceverfahren und der Menüpräsentation entwickeln möchten. Die visuellen und akustischen Elemente müssen prägnant, handlungsorientiert und professionell sein, mit einer klaren Stimme und leichter Hintergrundmusik, einfach zusammenstellbar mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen für eine schnelle Produktion.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Schulungsvideo für das Gastgewerbe vor, das speziell für globale Teams im Gastgewerbe zugeschnitten ist und Best Practices für effiziente und herzliche Check-in-Verfahren für Gäste fachkundig präsentiert. Der professionelle und inklusive visuelle Stil, gepaart mit klarer Erzählung, kann durch HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erheblich verbessert werden, um verschiedene Sprachen oder Akzente zu berücksichtigen und ein breiteres Publikum zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Schulungsvideos im Gastgewerbe funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle, ansprechende Schulungsvideos für Ihr Gastgewerbeteam mit AI-gestützten Tools, die Onboarding und Kompetenzentwicklung optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte in ein dynamisches Video zu verwandeln und so eine klare Kommunikation für Schulungsvideos im Gastgewerbe zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr virtueller Präsentator sein sollen. Diese digitalen Präsentatoren liefern Ihre Microlearning-Videos mit gleichbleibender Qualität und Professionalität.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Stimme hinzu
Bereichern Sie Ihre Schulung mit relevantem Stock-Material oder Ihren eigenen Uploads. Erzeugen Sie lebensechte Sprachgenerierung in verschiedenen Sprachen, um Ihr globales Team zu unterstützen.
4
Step 4
Exportieren und integrieren
Finalisieren Sie Ihre ansprechenden Kurse, indem Sie Ihr bevorzugtes Seitenverhältnis wählen und Ihr Video exportieren. Integrieren Sie Ihre abgeschlossenen Schulungsinhalte nahtlos in Ihre bestehende LMS-Integration für eine einfache Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Betriebsabläufe vereinfachen

.

Erklären Sie komplexe Verfahren und Protokolle im Gastgewerbe mit AI-generierten Videos, um komplexe Informationen für das Personal leichter verständlich und anwendbar zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Schulung und Entwicklung in meiner Organisation verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende und konsistente Schulungsvideos zu erstellen, die sich perfekt für Onboarding oder Kompetenzentwicklung eignen, indem es seinen fortschrittlichen AI-Videogenerator und realistische AI-Avatare nutzt. Dies vereinfacht die Erstellung von Microlearning-Videos und umfassenden Kursen und sorgt für eine einheitliche Schulung in Ihrem Team.

Sind Videobearbeitungskenntnisse erforderlich, um Inhalte mit HeyGen zu erstellen?

Nein, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es jedem, hochwertige AI-Videos mit virtuellen Präsentatoren und vielfältigen Videovorlagen zu erstellen, ohne dass vorherige Bearbeitungskenntnisse erforderlich sind. Die intuitive Plattform macht die professionelle Videoproduktion für alle zugänglich.

Welche Art von professionellen Videos kann mit der HeyGen-Plattform erstellt werden?

HeyGen unterstützt die Erstellung einer Vielzahl von professionellen Videos, einschließlich Marketingvideos, Verkaufsförderungsinhalten, Produkterklärungen und Schulungen im Kundenservice. Seine skalierbaren Videoautomatisierungsfähigkeiten ermöglichen eine effiziente Produktion für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse.

Wie wandelt HeyGen Textskripte in dynamische Videoinhalte um?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es geschriebene Skripte durch seine ausgefeilte Text-zu-Video-Technologie in dynamische Videoinhalte umwandelt. Benutzer können AI-Avatare und fortschrittliche Sprachgenerierung nutzen, um ihre Erzählungen nahtlos zum Leben zu erwecken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo