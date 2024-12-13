Video-Generator für das Onboarding im Gastgewerbe: Schulungen optimieren

Erstellen Sie schnell ansprechende Onboarding-Videos für Mitarbeiter mit AI-Avataren, um die Schulungszeit zu verkürzen und die Bindung neuer Mitarbeiter zu verbessern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo mit HeyGens AI-Avataren und Sprachgenerierung, speziell für neue Mitarbeiter, die einer Luxushotelkette beitreten. Präsentieren Sie die lebendige Unternehmenskultur mit einem warmen, einladenden visuellen Stil und einem freundlichen Audioton, um das Onboarding-Erlebnis im Gastgewerbe zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo, das HeyGens Text-zu-Video-Funktion und klare Untertitel nutzt, um neue Mitarbeiter an der Rezeption schnell mit den Check-in-Verfahren vertraut zu machen. Präsentiert in einem sauberen, professionellen visuellen Stil und mit einer informativen Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Microlearning-Video für bestehende Mitarbeiter im Gastgewerbe, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und anpassbare Vorlagen nutzen. Entwickelt, um Best Practices im Gästeservice zu verstärken und die Mitarbeiterbindung zu fördern, mit einem lebhaften visuellen Stil und inspirierender Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 30-sekündiges Trainingsmodul für neue Teammitglieder, das sich auf eine wichtige operative Aufgabe im Gastgewerbe konzentriert. Verwenden Sie HeyGens Größenanpassung im Seitenverhältnis und klare Untertitel für Klarheit, geliefert mit einem klaren, direkten visuellen Stil und einem instruktiven Audioton als Teil ihres Mitarbeiter-Onboardings.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Generator für das Onboarding im Gastgewerbe funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende, hochwertige Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter im Gastgewerbe, um deren Willkommen zu optimieren und die Unternehmenskultur nahtlos zu integrieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Onboarding-Nachricht. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln, ideal für das Onboarding von Mitarbeitern.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um Ihre Marke im Gastgewerbe professionell zu repräsentieren und mit neuen Mitarbeitern in Kontakt zu treten.
3
Step 3
Anwendung von Branding-Elementen
Stärken Sie Ihre Unternehmenskultur und Identität, indem Sie Branding-Kontrollen anwenden. Fügen Sie einfach Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten hinzu, um Konsistenz in all Ihren Microlearning-Videos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr fertiges Onboarding-Video für das Gastgewerbe. Nutzen Sie die Größenanpassung im Seitenverhältnis und Exporte für verschiedene Plattformen, um es einfach in Ihre bestehenden Schulungsprogramme für neue Mitarbeiter zu integrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur und Motivation fördern

Erstellen Sie inspirierende Videos, um Unternehmenswerte effektiv zu kommunizieren und neue Teammitglieder von Anfang an zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Onboarding-Videos im Gastgewerbe verbessern?

HeyGen revolutioniert das Onboarding im Gastgewerbe durch den Einsatz von AI-Video-Generator-Technologie, die es Ihnen ermöglicht, ansprechende und personalisierte Videos mit AI-Avataren zu erstellen. Dies verbessert das Onboarding-Erlebnis Ihrer Mitarbeiter und präsentiert die Unternehmenskultur effektiv für neue Mitarbeiter.

Welche Funktionen machen HeyGen zur idealen Plattform für die Erstellung von Videos für neue Mitarbeiter?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Onboarding-Videos für Mitarbeiter mit intuitiven Text-zu-Video-Funktionen und anpassbaren Vorlagen. Sie können schnell Microlearning-Videos oder umfassende Schulungsmodule für neue Mitarbeiter erstellen, ohne umfangreiche Videoproduktionskenntnisse zu benötigen.

Kann HeyGen professionelle AI-Avatare für unsere Rekrutierungsvideos erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle AI-Avatare als virtuelle Präsentatoren in Ihre Rekrutierungsvideos und Schulungsinhalte zu integrieren. Diese Avatare können mit dem Logo und den Farben Ihres Unternehmens gebrandet werden, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Videokommunikationen zu gewährleisten.

Wie stellt HeyGen sicher, dass unsere Onboarding-Videos für alle neuen Mitarbeiter zugänglich sind?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Onboarding-Videos inklusiv sind, indem automatisch Untertitel und Bildunterschriften für alle Inhalte generiert werden. Diese Funktion, kombiniert mit ansprechenden AI-Avataren, trägt zu einer effektiveren Mitarbeiterbindung bei, indem kritische Informationen für jeden neuen Mitarbeiter leicht verständlich gemacht werden.

