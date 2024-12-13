Video-Generator für die Hotellerie: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Schulungs- und Onboarding-Videos, die das Gästeerlebnis mit AI-Avataren verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Marketingvideo für potenzielle Gäste, die an Luxus-Resort-Spa-Dienstleistungen interessiert sind, mit ruhigen Bildern, entspannender Musik und einem anspruchsvollen AI-Avatar, der die Zuschauer durch die einzigartigen Angebote des Spas führt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um eine raffinierte und einladende Präsentation zu erstellen, die das außergewöhnliche Gästeerlebnis hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo als Benutzerhandbuch für Hotelgäste zur Bedienung der Smart-Room-Steuerungen, mit einem schrittweisen visuellen Stil, klaren Bildschirmaufnahmen und einem erklärenden Audioton. Stellen Sie sicher, dass das Video HeyGens Untertitel/Captions für Barrierefreiheit nutzt, um komplexe Verfahren für alle einfach und verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein personalisiertes 20-sekündiges Willkommensvideo für VIP-Gäste, mit einem warmen, maßgeschneiderten visuellen Stil und einem freundlichen AI-Avatar, der eine aufrichtige Nachricht vor der Ankunft übermittelt, vor einem Hintergrund, der die Eleganz des Hotels widerspiegelt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionelles und ansprechendes personalisiertes Video zu erstellen, das einen bleibenden ersten Eindruck hinterlässt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für die Hotellerie funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungs- und Marketingvideos für die Hotellerie mit AI, um das Gästeerlebnis und die Mitarbeiterbereitschaft zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben oder fügen Sie Ihren detaillierten Inhalt für den Hotelguide ein. Unsere Plattform wandelt Ihren Text in ein Video um, das Ihre Botschaft klar und prägnant für jedes Publikum vermittelt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke auf dem Bildschirm zu repräsentieren. Diese digitalen Präsentatoren liefern Ihren Guide mit Klarheit und Professionalität, perfekt für Ihre Inhalte in der Hotelbranche.
3
Step 3
Anpassen mit Vorlagen
Verbessern Sie Ihr Video mit unserer Bibliothek vorgefertigter Videovorlagen und Szenen. Fügen Sie das Logo, die Farben und Medien Ihrer Marke hinzu, um perfekt mit den Standards der Hotelbranche übereinzustimmen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Hotelguide-Video und stellen Sie sicher, dass jedes Detail korrekt ist. Generieren und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Schulungen, Onboarding oder Marketinginitiativen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Gästeerlebnis-Videos produzieren

Erstellen Sie schnell dynamische Video-Guides, Immobilientouren und Werbeinhalte für soziale Medien, um potenzielle Gäste zu fesseln und ihren Aufenthalt zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Marketingbemühungen in der Hotellerie mit Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen in der Hotellerie, ansprechende Marketingvideos mit AI-Avataren und professionellen AI-generierten Voiceovers zu erstellen, die Text schnell in überzeugende visuelle Inhalte verwandeln. Dieser AI-Video-Generator vereinfacht die Videoproduktion und ermöglicht eine konsistente Markenpräsentation in all Ihren Werbematerialien.

Kann HeyGen personalisierte Gästeerlebnisse durch Videos schaffen?

Absolut, HeyGen ermöglicht die Erstellung personalisierter Videobotschaften, um das Gästeerlebnis zu verbessern. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktionen, um einzigartige Willkommensvideos oder Benutzerhandbücher mit individuellen AI-Avataren und Stimmen für jeden Gast zu erstellen.

Welche Arten von Schulungsvideos kann HeyGen für Hotelpersonal produzieren?

HeyGen eignet sich ideal zur Produktion einer Vielzahl von Schulungsvideos, einschließlich umfassender Onboarding-Module, SOPs und E-Learning-Inhalte für die Hotelbranche. Nutzen Sie vorgefertigte Videovorlagen und AI-generierte Voiceovers, um schnell konsistente und professionelle Materialien zur Mitarbeiterentwicklung zu erstellen.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Unternehmen in der Hotellerie?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für die Hotelbranche, indem einfache Textskripte in ausgefeilte Videos mit realistischen AI-Avataren umgewandelt werden. Dieser leistungsstarke AI-Video-Generator reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die traditionell für die Produktion hochwertiger Videos erforderlich sind.

