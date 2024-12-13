Einführungsvideo-Maker für Hospitality-Marken: Beeindrucken Sie Ihre Gäste

Erstellen Sie fesselnde Werbevideos und steigern Sie die Markenbekanntheit mit anpassbaren Vorlagen.

440/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Boutique-Hotelbesitzer und Marketingmanager: Stellen Sie sich ein modernes 45-sekündiges AI Hotel Intro Generator-Video vor, das einzigartige Annehmlichkeiten mit sauberen Übergängen und einem lebhaften, zeitgenössischen Soundtrack dynamisch präsentiert. Dieses Video sollte HeyGens AI-Avatare nutzen, um das Engagement zu steigern, wichtige Funktionen zu präsentieren und einen beeindruckenden ersten Eindruck mit einer anpassbaren Vorlage zu hinterlassen.
Beispiel-Prompt 2
Für Eventplaner und Firmenkunden wird eine elegante 20-sekündige Intro-Video-Werbung benötigt, die hochmoderne Konferenzeinrichtungen mit professionellen Bildern und markenkonformen Farben hervorhebt. Mit HeyGens Voiceover-Generierung kann eine autoritative und klare Erzählung geliefert werden, die starke Branding-Kontrollen für eine polierte Unternehmenspräsentation effektiv verstärkt.
Beispiel-Prompt 3
Um neue Franchisenehmer und potenzielle Investoren anzusprechen, erstellen Sie eine inspirierende 60-sekündige Hotel-Marketing-Video-Vorlage, die die expansive Vision einer Hotelkette zeigt, komplett mit verschiedenen Standorten und Gästenerlebnissen unter einer inspirierenden Orchesterpartitur. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um hochwertiges Filmmaterial und ein prominentes Logo-Reveal nahtlos zu integrieren und die umfangreiche Reichweite und Attraktivität der Marke effektiv zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Einführungsvideo-Maker für Hospitality-Marken funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Einführungsvideos für Ihre Hospitality-Marke, verbessern Sie Ihre Online-Präsenz und hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck bei Ihrem Publikum.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die für wirkungsvolle Intros konzipiert sind. Unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen & Szenen bietet einen perfekten Ausgangspunkt für die einzigartige Identität Ihrer Hospitality-Marke.
2
Step 2
Wenden Sie Ihr Branding an
Integrieren Sie nahtlos den einzigartigen Stil Ihrer Marke. Nutzen Sie die Branding-Kontrollen, um Ihr Logo hinzuzufügen, Markenfarben festzulegen und das Video mit Ihren visuellen Richtlinien abzustimmen, um sofortige Wiedererkennung zu gewährleisten.
3
Step 3
Erzeugen Sie dynamische Inhalte
Erwecken Sie Ihre Botschaft mit unserer fortschrittlichen AI zum Leben. Geben Sie Ihr Skript ein und lassen Sie die Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion ansprechende Voiceovers und visuelle Inhalte generieren, die Ihre Ideen in eine fesselnde Erzählung verwandeln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Werbevideos und machen Sie sie bereit für Ihr Publikum. Nutzen Sie unsere Größenanpassung & Exporte, um Ihr Intro für verschiedene Plattformen anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Markenbotschaft überall perfekt präsentiert wird.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzählen Sie fesselnde Markengeschichten

.

Inspirieren Sie potenzielle Gäste, indem Sie fesselnde Videos erstellen, die die einzigartigen Erlebnisse und Werte Ihrer Hospitality-Marke hervorheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meiner Hospitality-Marke helfen, ansprechende Einführungsvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI Hotel Intro Generator, der Hospitality-Marken befähigt, mühelos fesselnde Werbevideos zu produzieren. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen und den intuitiven Online-Video-Editor, um professionelle Intros zu erstellen, die Ihre Markenbekanntheit steigern.

Welche Art von Branding-Kontrollen bietet HeyGen für meine Hotel-Marketing-Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Hotel-Marketing-Video-Vorlagen vollständig an die Identität Ihrer Marke anzupassen. Integrieren Sie Ihr Logo einfach mit unserer Logo-Reveal-Funktion und passen Sie die Farben an, um ein konsistentes Markenbild in all Ihren Werbevideos zu gewährleisten.

Kann ich AI-Avatare und benutzerdefinierte Voiceovers für die Einführungsvideos meiner Marke mit HeyGen verwenden?

Absolut. HeyGen unterstützt die Integration realistischer AI-Avatare und fortschrittlicher Voiceover-Generierung, die Ihr Text-zu-Video aus dem Skript in dynamische Inhalte verwandeln. Diese Funktionen ermöglichen wirklich einzigartige und professionelle animierte Videos, die Aufmerksamkeit erregen.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGen für jemanden, der neu in der Videoproduktion für sein Unternehmen ist?

HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, die den professionellen Intro Video Maker für jeden zugänglich macht, unabhängig von vorheriger Videoerstellungserfahrung. Unser Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Bibliothek von Video-Vorlagen vereinfachen den gesamten Prozess und gewährleisten eine effiziente und qualitativ hochwertige Ausgabe.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo