4

Step 4

Export mit an das Seitenverhältnis angepasster Größenänderung

Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Format mit Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Video auf jeder Plattform hervorragend aussieht, egal ob es für die Werbung einer Klinik oder zu Bildungszwecken im Gesundheitsbereich verwendet wird.