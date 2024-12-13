Ja, HeyGen ist ein idealer Ersteller von Patienten-Onboarding-Videos, mit dem Sie schnell informative und einladende Videos für neue Patienten entwickeln können. Nutzen Sie unsere große Auswahl an Vorlagen und Szenen, um klare, konsistente Botschaften für Ihre Onboarding-Videos zu liefern, ohne komplexe Videobearbeitung.