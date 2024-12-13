Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges technisches Demonstrationsvideo, das sich an technikaffine Unternehmer richtet, die ihren Content-Workflow optimieren möchten. Dieses Video sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine autoritative, aber freundliche AI-Stimme, die effektiv zeigt, wie der AI-Videogenerator von HeyGen die einfache Videoproduktion erleichtert, indem er seine fortschrittlichen AI-Avatare nutzt, um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren.

Video Generieren